Блеск китайских витрин против надежности японских моторов: как Петербург встретил худший месяц для автодилеров

Лидерство в марочной структуре вторичного рынка сохраняет Lada.

Весна 2026 года для автосалонов Петербурга закончилась на минорной ноте. Май стал самым слабым месяцем за весь сезон, сообщает автоэксперт Денис Гаврилов со ссылкой на «Автостат-Инфо».

Если в марте и апреле люди активно штурмовали дилерские центры, то в мае пыл поутих.

За месяц на учет поставили 5616 новых машин. Это заметно меньше, чем в середине весны. Эксперты говорят, что виной всему длинные праздники. Люди предпочли потратить деньги на отдых и дачи, а не на крупные покупки.

Китайская экспансия и вечная «Лада»

Несмотря на майский спад, если сравнивать с прошлым годом, рынок всё равно растет. Продажи подскочили на 17%. С начала года в Петербурге купили уже 25,5 тысячи новых машин.

Кто же в лидерах?

Первую строчку делят китайский Haval и отечественная Lada. В спину им дышат Geely и Belgee. Интересно, что в топ вырвался бренд Tenet — новички быстро осваиваются на нашем рынке.

Весь список лидеров теперь почти полностью состоит из «китайцев». Европейские и японские марки окончательно перешли в разряд экзотики, которую привозят только под заказ.

Подержанные авто: вся страна выбирает проверенное

Пока Петербург присматривается к новым иномаркам, вся остальная Россия активно скупает машины с пробегом.

За май россияне купили более полумиллиона подержанных авто, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков агентства «Автостат».

Тут цифры тоже чуть ниже апрельских (минус 5,7%), но выше прошлогодних. Люди всё еще доверяют старому доброму «вторичному рынку».

Причина проста: цены на новые машины кусаются, а кредитные ставки остаются высокими.

Топ-3 на вторичке выглядит так:

Lada — абсолютный лидер (каждая пятая проданная машина). Toyota — её любят за надежность, даже с большим пробегом. Kia и Hyundai — корейцы всё еще в почете у частников и таксистов.

Почему рынок лихорадит?

Дополнительно стоит отметить несколько факторов, которые влияют на ситуацию:

Утилизационный сбор. Слухи о его очередном повышении заставляют людей нервничать. Кто успел — купил машину раньше.

Слухи о его очередном повышении заставляют людей нервничать. Кто успел — купил машину раньше. Кредиты. Центральный банк держит высокую ставку. Рассрочки от производителей сейчас — единственный способ заманить покупателя в салон.

Центральный банк держит высокую ставку. Рассрочки от производителей сейчас — единственный способ заманить покупателя в салон. Запчасти. Проблем с деталями для китайских авто становится меньше, что добавляет им популярности. А вот владельцы старых «немцев» и «японцев» всё чаще смотрят в сторону продажи из-за дорогого сервиса.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему подержаные автомобили в Петербурге подорожали.