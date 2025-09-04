От комплексов до самоиронии: как Пушкин принял свое «звериное» прозвищ

Прозвище, данное Александру Пушкину в юности, — «смесь обезьяны с тигром» — стало не просто обидной кличкой, а частью его сложного самовосприятия, отражающей как внешние особенности, так и бурный темперамент.
«Француз», который стал «обезьяной с тигром»
При поступлении в Царскосельский лицей Пушкин получил прозвище «Француз» за отличное владение языком и любовь к Вольтеру.
Как сообщает "Книжная горка", в то время французский был вторым официальным языком, поэтому прозвище воспринималось скорее как комплимент.
«Когда французом называли меня задорные друзья…» — писал А.С. Пушкин.
Однако, его друг Михаил Яковлев, мастер пародии, подметил мимику, живость движений и вспыльчивость юного Пушкина.
“Ты не просто Француз, ты смесь обезьяны с тигром!” — воскликнул он.
Тонкость ассоциации: Вольтер и лицейские наблюдения
Именно эта ассоциация была особенно меткой, учитывая, что Вольтер характеризовал французов как «смесь обезьяны с тигром».
Яковлев объединил это наблюдение с чертами Пушкина: «обезьяньи» черты во внешности (приплюснутый нос, широкие губы, живость и «вертлявость») и «тигриные» — вспыльчивость и выразительные, «горящие» глаза, которые описывали как «взгляд хищника».
“Если знать предысторию, вы оцените тонкость этой ассоциации”, — подчеркивает канал "Популярная наука".
От комплексов к самоиронии
В юности Пушкин болезненно воспринимал свое прозвище, комплексуя из-за внешности и скрываясь за юмором и стихами.
Однако с течением времени, повзрослев, он научился смеяться над собой, приняв этот образ как часть своего литературного автопортрета. .