От комплексов до самоиронии: как Пушкин принял свое «звериное» прозвищ

А все из-за «взгляда хищника».

Прозвище, данное Александру Пушкину в юности, — «смесь обезьяны с тигром» — стало не просто обидной кличкой, а частью его сложного самовосприятия, отражающей как внешние особенности, так и бурный темперамент.

«Француз», который стал «обезьяной с тигром»

При поступлении в Царскосельский лицей Пушкин получил прозвище «Француз» за отличное владение языком и любовь к Вольтеру.

Как сообщает "Книжная горка", в то время французский был вторым официальным языком, поэтому прозвище воспринималось скорее как комплимент.

«Когда французом называли меня задорные друзья…» — писал А.С. Пушкин.

Однако, его друг Михаил Яковлев, мастер пародии, подметил мимику, живость движений и вспыльчивость юного Пушкина.

“Ты не просто Француз, ты смесь обезьяны с тигром!” — воскликнул он.

Тонкость ассоциации: Вольтер и лицейские наблюдения

Именно эта ассоциация была особенно меткой, учитывая, что Вольтер характеризовал французов как «смесь обезьяны с тигром».

Яковлев объединил это наблюдение с чертами Пушкина: «обезьяньи» черты во внешности (приплюснутый нос, широкие губы, живость и «вертлявость») и «тигриные» — вспыльчивость и выразительные, «горящие» глаза, которые описывали как «взгляд хищника».

“Если знать предысторию, вы оцените тонкость этой ассоциации”, — подчеркивает канал "Популярная наука".

От комплексов к самоиронии

В юности Пушкин болезненно воспринимал свое прозвище, комплексуя из-за внешности и скрываясь за юмором и стихами.

Однако с течением времени, повзрослев, он научился смеяться над собой, приняв этот образ как часть своего литературного автопортрета. .