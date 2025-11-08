Городовой / Город / Снова в автосалонах: в Петербурге после двухнедельного перерыва вернулась в продажу LADA Largus
Снова в автосалонах: в Петербурге после двухнедельного перерыва вернулась в продажу LADA Largus

Опубликовано: 8 ноября 2025 07:00
В Санкт-Петербурге вновь начались продажи автомобилей LADA Largus после устранения выявленного ранее дефекта.

Жители Петербурга вновь могут приобрести автомобили LADA Largus. Ранее почти две недели продажи этой модели были остановлены из-за обнаруженного дефекта. Об этом в своей социальной сети сообщил автомобильный эксперт Денис Гаврилов.

Сейчас автомобиль снова доступен у ряда официальных продавцов. Как пояснил Гаврилов, перерыв в реализации коснулся итоговых показателей марки за октябрь.

Несмотря на это, доля LADA Largus в структуре продаж марки по итогам девяти месяцев 2025 года достигла 24%.

В общем объёме продаж автомобилей LADA за январь–сентябрь производитель занял вторую позицию, уступив только Haval. Специалисты отметили, что временное прекращение реализации повлияло на динамику роста бренда.

Юлия Аликова
