Снова в автосалонах: в Петербурге после двухнедельного перерыва вернулась в продажу LADA Largus

Жители Петербурга вновь могут приобрести автомобили LADA Largus. Ранее почти две недели продажи этой модели были остановлены из-за обнаруженного дефекта. Об этом в своей социальной сети сообщил автомобильный эксперт Денис Гаврилов.
Сейчас автомобиль снова доступен у ряда официальных продавцов. Как пояснил Гаврилов, перерыв в реализации коснулся итоговых показателей марки за октябрь.
Несмотря на это, доля LADA Largus в структуре продаж марки по итогам девяти месяцев 2025 года достигла 24%.
В общем объёме продаж автомобилей LADA за январь–сентябрь производитель занял вторую позицию, уступив только Haval. Специалисты отметили, что временное прекращение реализации повлияло на динамику роста бренда.