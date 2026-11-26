Сочные котлеты с сыром: домочадцы в восторге от этого блюда – готовлю его постоянно

Рецепт сочных котлет

Котлеты зачастую воспринимаются как повседневное блюдо, однако это мнение ошибочно: при правильном подходе они могут стать достойным украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

мясной фарш – 1 кг,

сыр – 200 г,

пшеничный хлеб – 3 ломтика,

молоко – 100 мл,

вода – 80 мл,

лук репчатый –1 шт.,

чеснок – 2 зубчика,

соль,

черный перец,

панировочные сухари,

растительное масло.

Технология приготовления:

Измельчите лук и чеснок, соедините их с фаршем, добавьте соль и перец. Замочите хлебный мякиш в молоке, затем введите его в общую массу. Тщательно вымешайте и отбейте фарш для придания ему необходимой текстуры.

Для начинки нарежьте сыр брусками или кубиками. Сформируйте котлеты, поместив подготовленный сыр внутрь каждой порции.

Для подготовки полуфабрикатов сформируйте из двух столовых ложек фарша основу, поместите в центр сырную начинку и закройте ее вторым слоем фарша.

Перед термической обработкой котлеты необходимо запанировать в сухарях. Обжарьте их на сковороде с добавлением растительного масла до румяной корочки в течение 3–4 минут с каждой стороны. Затем переместите заготовки в форму для запекания, добавьте 80 мл воды, накройте фольгой и доведите до готовности в духовом шкафу при температуре 180 градусов в течение 10 минут.

Фото сгенерировано ИИ

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