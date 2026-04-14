Сочные перцы из духовки с ароматной начинкой: вкуснее мяса — не остаётся ни кусочка

Опубликовано: 14 апреля 2026 22:31
 Проверено редакцией
Универсальное блюдо, которое одинаково вкусно как в горячем, так и в холодном виде.

Способом приготовления запечённых перцев поделился автор Дзен-канала "Рецепты от Брусничкиной".

Ингредиенты (на 7 порций):

перец рамиро — 7 шт, сыр с томатами и базиликом — 250 г, мягкий сливочный сыр — 180 г, яйцо — 1 шт, грибы — 100 г, соль — по вкусу, молотый перец — по вкусу, сушёные томаты и оливки (специи) — 1 ст. л.

Приготовление:

Сначала я промываю перцы, обсушиваю их и выкладываю на противень, застеленный пергаментом. Смазываю оливковым или любым растительным маслом без запаха, слегка солю и перчу.

Отправляю перцы в разогретую до 200°C духовку примерно на 20 минут без конвекции.

Пока они запекаются, готовлю начинку. Натираю сыр на средней тёрке, добавляю яйцо и мягкий сливочный сыр. Отдельно добавляю мелко нарезанные и слегка обжаренные грибы. Приправляю солью, перцем и специями, затем тщательно перемешиваю до однородной массы.

Достаю запечённые перцы, даю им немного остыть и аккуратно делаю продольный надрез, превращая их в лодочки. Удаляю семена.

Наполняю перцы сырно-грибной начинкой и возвращаю в духовку ещё на 10-15 минут при 180°C, чтобы они стали ещё более сочными и ароматными.

Примерное время приготовления: 35 минут

Автор:
Александр Асташкин
