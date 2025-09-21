Соль за десять рублей и соль за тысячу: стоит ли петербуржцам переплачивать за гималайскую

Обычная поваренная соль — чистый NaCl, вываренный, обожжённый, выбеленный и насыпанный в пакет с антислёживателями и йодом. Такая соль идеальна для супа, но никакой романтики.
Морская соль даёт чуть больше: магний, кальций, калий в примесях добавляют лёгкую горечь или сладость. Кристаллы крупнее, неровные.
Гималайская розовая соль — тот самый древний океан Тетис, которому 250 миллионов лет. Цвет — от железа, проще говоря, ржавчины. Но кристалл тает дольше, вкус мягче. Её берут не для борща, а для финишного штриха в блюдах для дорогих гостей.
Кипрская чёрная соль — чистый понт. По сути, морская соль с кокосовым активированным углём. Смотрится как уголь, во вкусе сернистая нота. Её эффект — скорее визуальный, чем гастрономический.
Fleur de Sel — вершина гастрономического фетиша. Во Франции её снимают вручную бамбуковыми граблями, слой за слоем, пока солнце и ветер творят магию. Кристаллы хлопьями, чуть влажные, растворяются мгновенно, давая чистый, «мягкий» вкус. Её нельзя жарить, только посыпать на готовое блюдо.
В кастрюлю для макарон идёт поваренная соль. А вот на стейк, шоколад или салат щепотка Fleur de Sel или розового кристалла превращает еду в спектакль.