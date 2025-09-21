Соль за десять рублей и соль за тысячу: стоит ли петербуржцам переплачивать за гималайскую

Новости по теме

Копченая, гималайская или обычная поваренная: объясняем, зачем столько видов соли и какую брать

Перейти

Wildberries, Магнит и даже Кинопоиск: какие сайты вошли в «белый список» и будут доступны при отключении Интернета

Перейти

Теперь в «Магните» цена не за упаковку: как нововведение вводит россиян в заблуждение

Перейти

Бюджетная корзина вкусных продуктов: что купить в «Магните», чтобы не отравиться и не разориться

Перейти

«Картельный беспредел»: кто наживается на пакетах в «Магните», «Дикси» и «Пятерочке»

Перейти