От палатки до отеля: где остановиться на Соловках петербуржцам и сколько это стоит

Гид по Северной святыне, дикой природе и лагерю СЛОН.

Соловецкие острова — одна из самых загадочных точек Русского Севера, куда стремятся и паломники, и любители нетронутой природы.

Из Санкт-Петербурга добраться до Соловецких островов помогут четыре основных варианта.

Первый — автобус из Петербурга до Кеми (12–14 часов), затем трансфер до Рабочеостровска и теплоход (2–3 часа) до островов.

Второй — поезд до Кеми или Петрозаводска и далее теплоход.

Третий — самолет до Мурманска или Архангельска с последующей морской переправой, требующий предварительной организации.

Четвертый — готовый тур, включающий транспорт, проживание и экскурсии.

Где остановиться?

Как пишет карелов-мир.рф, на Соловках можно остановиться в палаточном городке — самый бюджетный вариант, с оборудованными стоянками и хозяйством.

Также на островах доступны комнаты и квартиры у местных, общежития и гостиницы — от 100 рублей в сутки и выше, в зависимости от комфорта.

Вид расходов Стоимость, руб. Примечания Автобус СПб — Кемь от 2000 Зависят от времени отправления Поезд СПб — Кемь/Петрозаводск от 2000 Быстрее, комфортнее Теплоход Рабочеостровск — Соловки от 3000 Морской переход 2–3 часа Самолет СПб — Мурманск/Архангельск от 3000 Требует бронирования Проживание (палаточный городок) от 360 рублей в сутки Самый бюджетный вариант Проживание у местных от 1000 рублей в сутки Через объявления или онлайн Гостиницы от 1500 рублей в сутки За комфорт и удобство платить стоит Питание и экскурсии 10 000 В зависимости от программы

«Три кита» Соловецких островов

Соловецкий монастырь. Большинство туристов и паломников отправляются на Соловки ради их особой духовной атмосферы.

Массивные стены Соловецкого монастыря, словно врастающие в северный пейзаж, возвышаются над водами бухты.

Это место, пронизанное древней тишиной, хранит память о многовековых молитвах, трудах и испытаниях монахов.

Внутреннее убранство монастыря, с его храмами и кельями, создает ощущение прикосновения к глубокой истории.

Природа Севера: Дикие просторы Белого моря

Природа Соловецких островов — это уникальное сочетание сурового северного климата и почти полной тишины. Здесь нет городского шума, только звуки природы: ветер, крики птиц и плеск волн.

Ландшафт островов разнообразен: от каменных побережий и хвойных лесов до заболоченных равнин и более 500 озер, многие из которых соединены древней системой каналов.

Летом острова оживают: можно встретить северных оленей, лис, тюленей и даже белух.

Особую прелесть Соловкам придают карликовые березы, мхи, лишайники и северные ягоды, а июль и август — время цветения арктических цветов и созревания морошки.

Популярные маршруты включают Секирную гору, озера Большое и Верхнее Кухто, мыс Белужий и старинный монастырский ботанический сад.

Тень прошлого: СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения

Соловецкий лагерь, организованный в 1923 году на базе монастыря, стал одним из первых советских лагерей принудительного труда и прообразом всей системы ГУЛАГа.

Закрытие монастыря и его превращение в место заключения символизировало начало эпохи репрессий.

В СЛОН направлялись узники различных категорий: от политических противников и священнослужителей до «социально чуждых элементов».

Условия содержания были крайне тяжелыми: сырость, голод, физическое и моральное истощение. Несмотря на жестокость режима, лагерь стал «лагерем-университетом», где продолжали существовать литературные и философские кружки.

Многие известные деятели культуры и науки прошли через СЛОН, оставив после себя ценные свидетельства эпохи. Сегодня бывший лагерь служит памятником жертвам политических репрессий.