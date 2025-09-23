От палатки до отеля: где остановиться на Соловках петербуржцам и сколько это стоит

Соловецкие острова — одна из самых загадочных точек Русского Севера, куда стремятся и паломники, и любители нетронутой природы.
Из Санкт-Петербурга добраться до Соловецких островов помогут четыре основных варианта.
Первый — автобус из Петербурга до Кеми (12–14 часов), затем трансфер до Рабочеостровска и теплоход (2–3 часа) до островов.
Второй — поезд до Кеми или Петрозаводска и далее теплоход.
Третий — самолет до Мурманска или Архангельска с последующей морской переправой, требующий предварительной организации.
Четвертый — готовый тур, включающий транспорт, проживание и экскурсии.
Где остановиться?
Как пишет карелов-мир.рф, на Соловках можно остановиться в палаточном городке — самый бюджетный вариант, с оборудованными стоянками и хозяйством.
Также на островах доступны комнаты и квартиры у местных, общежития и гостиницы — от 100 рублей в сутки и выше, в зависимости от комфорта.
|Вид расходов
|Стоимость, руб.
|Примечания
|Автобус СПб — Кемь
|от 2000
|Зависят от времени отправления
|Поезд СПб — Кемь/Петрозаводск
|от 2000
|Быстрее, комфортнее
|Теплоход Рабочеостровск — Соловки
|от 3000
|Морской переход 2–3 часа
|Самолет СПб — Мурманск/Архангельск
|от 3000
|Требует бронирования
|Проживание (палаточный городок)
|от 360 рублей в сутки
|Самый бюджетный вариант
|Проживание у местных
|от 1000 рублей в сутки
|Через объявления или онлайн
|Гостиницы
|от 1500 рублей в сутки
|За комфорт и удобство платить стоит
|Питание и экскурсии
|10 000
|В зависимости от программы
«Три кита» Соловецких островов
Соловецкий монастырь. Большинство туристов и паломников отправляются на Соловки ради их особой духовной атмосферы.
Массивные стены Соловецкого монастыря, словно врастающие в северный пейзаж, возвышаются над водами бухты.
Это место, пронизанное древней тишиной, хранит память о многовековых молитвах, трудах и испытаниях монахов.
Внутреннее убранство монастыря, с его храмами и кельями, создает ощущение прикосновения к глубокой истории.
Природа Севера: Дикие просторы Белого моря
Природа Соловецких островов — это уникальное сочетание сурового северного климата и почти полной тишины. Здесь нет городского шума, только звуки природы: ветер, крики птиц и плеск волн.
Ландшафт островов разнообразен: от каменных побережий и хвойных лесов до заболоченных равнин и более 500 озер, многие из которых соединены древней системой каналов.
Летом острова оживают: можно встретить северных оленей, лис, тюленей и даже белух.
Особую прелесть Соловкам придают карликовые березы, мхи, лишайники и северные ягоды, а июль и август — время цветения арктических цветов и созревания морошки.
Популярные маршруты включают Секирную гору, озера Большое и Верхнее Кухто, мыс Белужий и старинный монастырский ботанический сад.
Тень прошлого: СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения
Соловецкий лагерь, организованный в 1923 году на базе монастыря, стал одним из первых советских лагерей принудительного труда и прообразом всей системы ГУЛАГа.
Закрытие монастыря и его превращение в место заключения символизировало начало эпохи репрессий.
В СЛОН направлялись узники различных категорий: от политических противников и священнослужителей до «социально чуждых элементов».
Условия содержания были крайне тяжелыми: сырость, голод, физическое и моральное истощение. Несмотря на жестокость режима, лагерь стал «лагерем-университетом», где продолжали существовать литературные и философские кружки.
Многие известные деятели культуры и науки прошли через СЛОН, оставив после себя ценные свидетельства эпохи. Сегодня бывший лагерь служит памятником жертвам политических репрессий.