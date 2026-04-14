Соседи обзавидуются: уютное место для шашлыка своими руками за выходные
Соседи обзавидуются: уютное место для шашлыка своими руками за выходные

Опубликовано: 14 апреля 2026 15:46
 Проверено редакцией
С приходом майских праздников многие задумываются о шашлыках на свежем воздухе.

Для комфортного отдыха одного мангала недостаточно — важно создать удобную и безопасную костровую зону. Даже на небольшом участке можно обустроить стильное место для встреч с семьёй и друзьями без серьёзных финансовых вложений. Об этом способе рассказал автор Дзен-канала GEON.

Безопасность важнее всего

Первый шаг — грамотный выбор места. Очаг следует располагать на расстоянии не менее 5-6 метров от дома и хозяйственных построек, учитывая направление ветра, чтобы дым не попадал в окна. При этом зона должна находиться недалеко от кухни, что упростит перенос продуктов и посуды. Оптимальный размер площадки — 4-6 квадратных метров, этого достаточно для мангала, стола и нескольких стульев.

Как сделать очаг

Одним из самых практичных решений считается заглублённый очаг с кирпичным бортиком. Такая конструкция устойчива, защищена от ветра и выглядит гораздо эстетичнее переносного мангала. Для строительства лучше использовать огнеупорный или полнотелый красный кирпич, а для основания — песчано-гравийную подушку и бетон с цементом марки М400. Кладку рекомендуется выполнять на печную смесь, поскольку обычный цемент быстро растрескается от перепадов температур.

Форма очага может быть круглой диаметром 70-100 см или квадратной примерно 80×80 см. Глубина котлована составляет 30-50 см. В нижнем ряду кладки желательно оставить небольшие отверстия для притока воздуха, что обеспечит стабильное горение. Очаг стоит поднять над уровнем земли на 2-4 ряда кирпича и дополнить удобным бортиком-столешницей.

Завершающим этапом станет оформление площадки вокруг костра. Брусчатка, тротуарная плитка, натуральный камень или даже гравий создадут аккуратный вид и защитят от грязи. Небольшой уклон поверхности предотвратит скопление дождевой воды.

В результате даже простая костровая зона способна превратиться в настоящий центр притяжения на вашем участке.

Автор:
Александр Асташкин
