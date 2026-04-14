Новости по теме
Приметы погоды на 15 апреля – к теплому, но дождливому лету: Титов день Полезное
Весной спатифиллуму – важнее света: 1 ложка в воду – и "женское счастье" выстрелит облаком белых цветов Полезное
Перед высадкой рассады томатов – обязательно: 2 горсти в лунку – и помидоры вымахают с добрый кулак Полезное
Приметы рассказали, каким будет лето-2026 в России: Смотрим на дни в середине апреля Полезное
1 июня и позже: в России изменили сроки проведения ЕГЭ - вот почему Полезное
Скандалы и гнев домового: Почему нельзя оставлять нож на столе на ночь - приметы

Опубликовано: 14 апреля 2026 04:28
 Проверено редакцией
Советы для каждой хозяйки.

Народные приметы - то, во что люди верили с древних времён. Многие из них актуальны и по сей день.

Расскажем, почему не рекомендуется оставлять на столе нож на ночь, считается, что это может принести в дом ссоры и скандалы и даже рассердить домового. По народным приметам делать так не стоит категорически, потому ножи лучше убирать со стола сразу после приготовления - мыть, вытирать и убирать в дальний ящик.

И тем более приметы не советуют оставлять нож на кухонном столе на ночь. Даже если он чистый, на столе ему совсем не место. Считается, что острые предметы, а тем более, металлические, способны можно притягивать нагативную энергию, через них она попадает в дом.

Итогом могут стать затяжные ссоры между членами семьи, постоянные скандалы, недопонимание между детьми и родителями, может даже дойти до развода супругов, которые ранее были образцовой семьёй. Людей будто перестанет друг в друге всё подряд устраивать, на самом деле - это не так, виной всему - воздействие нагативной энергии.

Кроме этого оставленный на столе нож может нанести вред и абсоютно физическим образом. Например, в темноте вы выйдете на кухню попить водички, случайно заденете нож, он упадёт, а вы получите травму. Стоит убирать этот аксессуар со стола и по этой причине тоже.

Не советуют народные приметы оставлять на ночь грязную посуду. Она также может сужить проводником негативных ритмов. В итоге в доме не будет порядка, хоть каждый день уборку проводи.

Оставленная посуда и ножи могут рассердить хозяина дома, домового, в итоге из жилища уйдёт мир и лад, домочадцы будут существовать, словно кошка с собакой, слова доброго друг для друга найти не смогут.

Если вы случайно забыли на столе нож на ночь, утром его рекомендуется подержать под струёй холодной воды, а потом тщательно вытереть и убрать в закрытый ящик. Так вы снимете накопившийся на нём негатив.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, кто празднует именины 14 апреля.

