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«Сотрутся быстро»: как туфли с картой Петроградки превращают прогулку в путешествие

Опубликовано: 21 июля 2025 19:00
туфли
«Сотрутся быстро»: как туфли с картой Петроградки превращают прогулку в путешествие
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

Сотрудничество дизайнера и историка подарило городу необычную обувь.

Александра и Олег Черноусовы — петербургская пара, которая придумала интересный способ показать любовь к своему городу.

Они создали обувь, у которой на подошве выгравирована карта Петроградской стороны — района Санкт-Петербурга, где живут и черпают вдохновение.

Рождение необычной идеи

Александра — опытный обувной дизайнер, а Олег — историк искусств.

Вместе они решили соединить комфорт с особенной идеей — сделать каждый шаг в их обуви маленьким путешествием по знакомым и любимым улицам.

Уникальная подошва

Особенность этих туфель — подошва из резины, созданная с помощью алюминиевой пресс-формы с лазерной гравировкой.

На подошве можно увидеть реки, мосты, проспекты и даже панельные дома, характерные для Петроградской стороны города на Неве, пишет сайт Собака.ру. Именно они создают атмосферу родного района.

Где купить

Туфли с картой Петербурга можно купить в знаменитом Торговом центре «Дом Мод на Петроградской». Это легендарное место на Каменноостровском проспекте, 37.

Добраться до него пешком прямо от выхода метро «Петроградская».

Что говорят петербуржцы

Петербуржцев удивило такое необычное решение, и они тут же начали обсуждать новинку в соцсетях.

«И зачем это? Прошелся. Заблудился. Посмотрел, там где прошелся, если это не асфальт»;

«Сотрутся быстро»;

«Это прям санки», — отметили пользователи соцсети.

Тем не менее, если вы хотите добавить в свой гардероб что-то особенное, то обувь с картой Петербурга — отличный вариант.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
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