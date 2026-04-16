Список низкорослых томатов для дачи: Не потеряйте полезную шпаргалку, она - настоящий клад

Выбирая томаты для участка, стоит учитывать не только сроки созревания, вкус, размер плодов. Высота кустов - также важная деталь. Если у вас нет возможности или желания подвязывать томаты к опорам, то выбирайте низкорослые сорта, возни с ними точно будет меньше, чем с высокими растениями.
На канале "Дача, сад и огород" дают шпаргалку по низкорослым томатам, выбирайте те, которые подходят именно для вас. Не секрет, что на Урале, в средней полосе и на Юге стоит высаживать разные сорта. Чаще всего томаты районированы, но встречаются и те, которые без труда адаптируются к климату вашего региона.
Если хотите выбрать урожайные сорта, обратите внимание на следующие
- Снегирь.
- Таймыр.
- Полярный.
- Зимняя вишня.
Для тех, кто хочет собрать урожай максимально рано, список таков
- Арктика.
- Гаврош;
- Аврора.
- Линда.
В средней полосе хорошо растут такие низкорослые сорта
- Маруся.
- Царь колокол.
- Белый налив.
- Земляк.
- Ирина.
- Засолочное чудо.
Самые холодостойкие, для Урала и Сибири сорта
- Джина.
- Бычье сердце.
- Варвара.
- Вельможа.
- Метелица.
- Глянцевые.
Устойчивы к фитофторозу
- Царь Пётр.
- Академик Сахаров.
- Метелица.
- Дубок.
- Гном.
Для тех, кто выращивает помидоры на подоконнике или балконе
- Анжелика.
- Минибелл.
- Жемчужина.
- Флорида Питт.
Личный опыт таков: нередко высаживаю томаты на балконе или подоконнике. Отлично показл себя сорт "Минибелл". Он даёт небольшие сладкие плоды яркого цвета. Сильно не разрастается, куст получается компактным, можно выращивать в качестве декоративного растения.
Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно подкормить жимолость для бешеного плодоношения.