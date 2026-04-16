Список низкорослых томатов для дачи: Не потеряйте полезную шпаргалку, она - настоящий клад

Опубликовано: 16 апреля 2026 07:32
 Проверено редакцией
Советы по выбору томатов для вашего участка.

Выбирая томаты для участка, стоит учитывать не только сроки созревания, вкус, размер плодов. Высота кустов - также важная деталь. Если у вас нет возможности или желания подвязывать томаты к опорам, то выбирайте низкорослые сорта, возни с ними точно будет меньше, чем с высокими растениями.

На канале "Дача, сад и огород" дают шпаргалку по низкорослым томатам, выбирайте те, которые подходят именно для вас. Не секрет, что на Урале, в средней полосе и на Юге стоит высаживать разные сорта. Чаще всего томаты районированы, но встречаются и те, которые без труда адаптируются к климату вашего региона.

Если хотите выбрать урожайные сорта, обратите внимание на следующие

  1. Снегирь.
  2. Таймыр.
  3. Полярный.
  4. Зимняя вишня.

Для тех, кто хочет собрать урожай максимально рано, список таков

  1. Арктика.
  2. Гаврош;
  3. Аврора.
  4. Линда.

В средней полосе хорошо растут такие низкорослые сорта

  1. Маруся.
  2. Царь колокол.
  3. Белый налив.
  4. Земляк.
  5. Ирина.
  6. Засолочное чудо.

Самые холодостойкие, для Урала и Сибири сорта

  1. Джина.
  2. Бычье сердце.
  3. Варвара.
  4. Вельможа.
  5. Метелица.
  6. Глянцевые.

Устойчивы к фитофторозу

  1. Царь Пётр.
  2. Академик Сахаров.
  3. Метелица.
  4. Дубок.
  5. Гном.

Для тех, кто выращивает помидоры на подоконнике или балконе

  1. Анжелика.
  2. Минибелл.
  3. Жемчужина.
  4. Флорида Питт.

Личный опыт таков: нередко высаживаю томаты на балконе или подоконнике. Отлично показл себя сорт "Минибелл". Он даёт небольшие сладкие плоды яркого цвета. Сильно не разрастается, куст получается компактным, можно выращивать в качестве декоративного растения.

Автор:
Марина Котова
