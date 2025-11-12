Споры на Большой Зелениной улице: чем запомнилось 12 ноября в истории Петербурга

День, когда город горел, рождались гении и открывались новые горизонты.

12 ноября — дата, объединяющая крупные исторические события Петербурга, от трагедий и открытий до памятных дат культуры и науки.

1753: Пылает дворец Строгановых

Сгорел дворец Строгановых на Невском проспекте﻿.

Несмотря на разрушения, по проекту Ф. Б. Растрелли он был отстроен всего за полтора месяца — пример скорой и эффектной реконструкции XVIII века.

1833: Завершение поэмы «Медный всадник» и рождение Бородина

В Болдино Александр Пушкин завершил поэму «Медный всадник»﻿.

По словам историков, именно с подачи поэта памятник Петру I на Сенатской площади получил это имя.

В тот же день родился великий русский композитор и учёный Александр Порфирьевич Бородин — внебрачный сын князя Гедианова. Он стал одним из основоположников русского симфонизма и участником «Могучей кучки».

1838: Освящение лютеранского собора

По проекту Александра Брюллова на Невском проспекте﻿ был освящён собор святых Петра и Павла — храм немецкой лютеранской общины. В комплексе работали школа, приют и больница.

В Советский период здания перестроили под бассейн, но с 1992 года он снова служит верующим.

1850: Рождение Михаила Чигорина

В этот день родился один из основателей российской шахматной школы — Михаил Чигорин. Его называют самым сильным российским шахматистом конца XIX века.

В 1889 и 1892 годах он дважды претендовал на титул чемпиона мира. Вклад Чигорина в теорию шахматных дебютов остаётся значимым — существует «Защита Чигорина» и варианты его имени в классических партиях.

1917: Зимний дворец становится музеем

После революции и «штурма» дворец был объявлен Государственным музеем. Несмотря на волнения тех лет, залы Зимнего дворца удивительно избежали разграбления.

2016: Памятная доска Колчаку в центре Петербурга

Совсем недавно — в 2016 году — на Большой Зелениной улице﻿ установили мемориальную доску в честь адмирала Александра Васильевича Колчака.

Интересно, что за несколько недель до этого рядом с ней появилась альтернативная табличка с надписью: «В этом доме жил Колчак А. В., военный преступник и палач».