Стартовый комплекс "Союза" взорвали на космодроме Куру

Партнерство с Россией на французском космодроме Куру приказало долго жить. И «похороны» вышли эффектными.

Сперва отрезали «тюльпан», потом хлопнули башней

23 апреля Европейское космическое агентство (ЕКА) устроило контролируемый взрыв. Жертвой пала 52-метровая мобильная башня обслуживания — та самая, которая раньше встречала российские ракеты «Союз-СТ». Но перед тем как «бахнуть», сделали черновую работу: на пусковой установке разрезали четыре ферменных опоры, известных в народе как «тюльпан» (ракета висела на них перед стартом как на люстре), плюс сняли кабель-мачты.

Такие детали предоставил общественности Дмитрий Струговец, который раньше руководитл пресс-службой Роскосмоса.

Наследство поделили

Всё остальное — монтажно-испытательный корпус, рельсы, баки для жидкого кислорода и заправочные станции — не тронули. Этим добром распорядились иначе: отдали стартапу Maiaspace. Это «дочка» французской аэрокосмической компании Arianespace.

План — использовать старую инфраструктуру на 80%. Не строить с нуля, а перелицевать под европейскую ракету. Первый полёт новой малышки намечен на 2027 год.

Как рушилось многолетнее сотрудничество

Программа «Союз на Куру» продержалась 15 лет. С космодрома улетели 26 российских ракет — все успешно. Но после событий 2022 года Европа и США накинули санкции на космическую отрасль России. Роскосмос ответил зеркально: в феврале того же года забрал своих специалистов и заморозил пуски.

Кстати, Куру всегда был лакомым кусочком для коммерческих запусков. Он почти на экваторе — поверхность Земли там вертится быстрее, и ракеты получают фору по скорости. Байконуру до такого далеко.

Что такое Maia

Контора Maiaspace родилась в 2022 году. Их ракета Maia — двухступенчатая, 50 метров росту, 3,5 метра в талии. Сердце — три кислородно-метановых двигателя Prometheus на первой ступени и один вакуумный на второй.

Какова грузоподъемность:

если в одноразовом режиме — 1500 кг на солнечно-синхронную орбиту;

если частично возвращать ступени — 500 кг.

Плюс к ней прилагается разгонный блок Colibri для точного маневрирования.

Уже подписали первые контракты

Без денег никто не остался. В марте 2025 года Maiaspace подписала первый коммерческий контракт — с французской фирмой Exotrail. А в январе 2026-го ударили по рукам с Eutelsat: будут запускать спутники OneWeb.