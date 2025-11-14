Стипендия отдыхает: петербургским студентам обещают до 115 тысяч за зимнюю борьбу со снегом

В Санкт-Петербурге начался набор работников на зимний период. Уже в осенние месяцы работодатели ищут людей на такие должности, чтобы подготовиться к росту количества гостей города и предстоящим праздничным мероприятиям.
Многие из этих вакансий доступны без опыта и открыты для студентов, временно неработающих или желающих получить дополнительный доход.
Работодатели предлагают официальное оформление и привлекательные условия оплаты. По данным платформы для поиска работы, самой высокооплачиваемой зимой станет работа в пунктах проката горнолыжного инвентаря, сообщает «МК в Питере».
Курорты готовы предложить консультантам по выдаче снаряжения минимум 65 тысяч рублей в месяц с возможностью обеспечения жильём.
Руководитель пункта проката может заработать до 120 тысяч рублей, однако для этой должности требуется опыт организации работы коллектива. Менее высокую оплату предлагают в сфере уборки снега и прилегающих территорий — по оценкам платформы, некоторые заказчики выплачивают до 115,5 тысячи рублей.
Это направление пользуется устойчивым спросом у структур, отвечающих за городское хозяйство и инфраструктуру.
Зимой остаются востребованными специалисты для обслуживания ледовых катков. Здесь есть предложения для техников по заточке коньков с окладом не ниже 52 тысяч рублей.
Также требуются тренеры-инструкторы, их ежемесячный доход начинается с 52,5 тысячи рублей.
Уборщик на катке в вечерние и ночные смены может получать до 94,6 тысячи рублей. Преимущество подобных вакансий — разнообразие графиков работы и относительно невысокие требования к опыту.
Ранее сообщалось, что в городе открыты и позиции с заработком выше 150 тысяч рублей.