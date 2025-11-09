Стоит посреди дороги и смотрит в душу: что за проклятый Каменный лик торчит из земли в Петергофе

Каменная голова в парке Сергиевка — странный объект, который многие принимают за декоративную скульптуру. Но чем дольше на неё смотришь, тем сильнее ощущение, что она — не музейная деталь, а часть куда более древней истории.

Полузарытая в землю, обросшая мхом и корнями, она будто наблюдает за каждым, кто проходит по дорожке рядом. Официальное название — «Адамова голова», но этот термин мало что объясняет.

Скульптура стоит в месте, где в XIX веке разбивали парк для усадьбы Румянцевых. По одной из версий, именно граф Румянцев заказал изваяние — то ли как аллегорию, то ли в честь Петра I.

Но форма лица, его непривычные грубые черты и отсутствие какой-либо стилистики той эпохи заставляют сомневаться: слишком уж древний и архаичный вид у каменного лика.

Другие исследователи связывают находку с мифом о том, что Пушкин вдохновился этим валуном, когда создавал образ говорящей головы в «Руслане и Людмиле». Но и эта версия не выдерживает проверки: парковый ансамбль появился позже, а сам объект явно старше человеческих построек вокруг него.

Современные исследования выдвинули ещё одну, более убедительную теорию. Лик расположен рядом с оврагом и старым родником — типичным местом для древних культовых точек.

У финно-угорских народов, прежде всего ижоры, были распространены примитивные каменные изваяния, связанные с духами места. Учёные предполагают, что голова могла быть частью такого святилища, и её возраст исчисляется не двумя столетиями, а тысячами лет.

Как бы ни было, факт остаётся фактом: в Петергофе стоит валун с вырезанным лицом, происхождение которого не объяснено до конца. Декоративный элемент эпохи Румянцевых? Переживший века артефакт языческой культуры? Или случайная скульптура, ставшая центром легенд?

Пока однозначного ответа нет. Каменный лик продолжает молча смотреть на туристов — и наблюдать за ними так же, как и сто, и двести, и, возможно, тысячу лет назад.