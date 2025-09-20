«Столкнули» составы лбами: турист сравнил метро Амстердама с московским, и пришел к неожиданному выводу

Голландец уже давно живет в России и смотрит на родину иначе.

Поездка в метро Амстердама сразу ломает привычные стереотипы у тех, кто вырос на пафосе московской подземки. Здесь всё проще, утилитарнее и, как ни странно, ближе к электричке, чем к «подземному дворцу».

Молодое метро

Амстердамское метро запустили в 1977 году. Всего 5 веток и 39 станций — для сравнения, у Москвы больше 470 километров линий, у Петербурга около 124 км.

Голландская система кажется почти игрушечной, особенно если привык к гигантскому масштабу российских мегаполисов.

Первое впечатление

На пересадке Sloterdijk видно, что метро в основном наземное. Перрон под стеклянным куполом соединён с железнодорожной станцией — удобно, но без излишеств. Вагоны современные, сквозные, но без USB-зарядок. Зато есть обязательная деталь Нидерландов — места для велосипедов.

Внутри всё напоминает московские составы: цифровые табло, сиденья в привычном порядке, минимум декора. Но бросается в глаза пустота: даже в пятницу днём в вагонах немноголюдно.

«Метро» без метро

Из 39 станций только 11 под землёй. Остальные — это скорее пригородная электричка, частично напоминающая МЦК. Лишь новая синяя линия (M52), открытая в 2018 году, тянется под центром. Она строилась 15 лет, стоила €3,1 млрд и стала настоящим испытанием для города.

Станция-музей

Самая интересная остановка — Rokin. При строительстве линии здесь нашли около 700 тысяч артефактов, от предметов бронзового века до мобильников 1990-х. Всё это выставлено прямо на станции, превращая её в подземный музей.

Регулярность и цены

Поезда ходят раз в 8–10 минут, а не в 90 секунд, как в Москве. Билеты зависят от числа станций: проезд на 11 остановок стоит €3,61. Есть дневные карты (€9,50), а для детей-амстердамцев транспорт и вовсе бесплатен, отмечает обрусевший голландец на Дзене.

Итог

Амстердамское метро не поражает воображение красотой и масштабом. Оно скромное, лёгкое, местами даже провинциальное.

Но в этом есть своя логика: без мрамора, без золота, зато чисто, современно и удобно. Московскому туристу, привыкшему к «подземным дворцам», здесь может показаться бедновато.