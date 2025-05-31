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Страшно и красиво: почему возле АЭС сажают подсолнухи — объясняем по-простому

Опубликовано: 31 мая 2025 13:03
АЭС
Страшно и красиво: почему возле АЭС сажают подсолнухи — объясняем по-простому
Фото: Городовой.ру

Мирный атом по соседству с летним расстением.

Подсолнух — не только символ лета и источник вкусных семечек, но ещё и... природный «пылесос» для радиации. С 1994 года это растение стали высаживать в районе Чернобыля — и оказалось, что оно буквально впитывает радиоактивные элементы из почвы и воды.

Что подсолнухи поглощают?

Они активно «забирают» из окружающей среды цезий-137, стронций-90, уран и другие радионуклиды. Эти опасные вещества растение «принимает» за полезные минералы, вроде калия и кальция, и охотно вбирает в себя.

Почему подсолнух, а не что-то другое?

Во-первых, он неприхотлив и растёт почти где угодно. Во-вторых, в отличие от многих других растений, не погибает от накопленных изотопов, а продолжает расти. И, наконец, подсолнух аккумулирует радиацию в листьях, цветах и побегах, а не в корнях — его легко срезать и утилизировать.

Что потом делают с «грязными» подсолнухами?

Их не едят, разумеется. Растения сжигают при высокой температуре или превращают в безопасное стеклообразное вещество, которое затем можно утилизировать без вреда для окружающей среды.

Где ещё используют?

Такие «зелёные очистители» высаживают не только в Чернобыле. После аварии на «Фукусиме» в Японии подсолнухи тоже применяли, хотя там результаты были скромнее — загрязнение пока не просочилось глубоко в почву. А возле действующих АЭС, как Балаковская или Ростовская, их сажают в профилактических целях — если почва загрязнится, подсолнухи сразу это покажут.

Так что если видите подсолнухи возле АЭС — это не для красоты и не для масла. Это — экологический сторож, который молча сообщает: всё чисто... или пора бить тревогу.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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