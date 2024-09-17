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Страшно, открывай! В Петербурге нашли несколько черных пакетов, но содержимое удивило даже полицию

17 сентября 2024 13:20
Страшно, открывай! В Петербурге нашли несколько черных пакетов, но содержимое удивило даже полицию
Страшно, открывай! В Петербурге нашли несколько черных пакетов, но содержимое удивило даже полицию
Фото Городовой.ру

Подозреваемые уже дают показания о содеянном.

В Петербурге на Водопроводной улице задержали группу молодых людей, которые разбирали технику на запчасти. Четверо мужчин, возрастом от 22 до 26 лет, занимались разборкой самокатов, вынимая из них модемы и GPS-модули с целью дальнейшей продажи. Инцидент произошел в Красногвардейском районе в минувшую пятницу.

Подозрительные черные пакеты, с которыми их заметили, сразу вызвали интерес, и злоумышленников быстро задержали. Если бы они ознакомились с Пользовательским соглашением кикшерингового сервиса, то знали бы, что за такие действия предусмотрен штраф минимум в 100 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Фонтанка».

Сколько задержанные успели выручить с продажи внутренностей самокатов, тоже предстоит выяснить следствию. Ну а владельцам пунктов проката транспортных средств пора бы задуматься о более тщательной слежке за арендаторами. Горожане за летний сезон успели покалечить немало казенной техники, а реального наказания за это не последовало. Некоторых дебоширов даже не смогли поймать на месте преступления.

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Автор:
Ольга Хромова
Город Санкт-ПетербургПроисшествие
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