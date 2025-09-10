Городовой / Город / «Строить ее все равно не будут»: куда пропала обещанная «Каменка» на фиолетовой линии петербургского метро
«Строить ее все равно не будут»: куда пропала обещанная «Каменка» на фиолетовой линии петербургского метро

Опубликовано: 10 сентября 2025 18:02
Метро в Петербурге
«Строить ее все равно не будут»: куда пропала обещанная «Каменка» на фиолетовой линии петербургского метро
globallookpress/ Maksim Konstantinov

Ситуация с «потерянной» станцией волнует местных жителей, ведь поток новых жильцов там постоянно растет.

Фрунзенско-Приморская, или фиолетовая линия метро Санкт-Петербурга — одна из самых важных городских транспортных артерий. Она соединяет северо-западные районы города с центром и югом.

Именно здесь, в Приморском районе, сейчас разгорается дискуссия с планами нового строительства метро.

«Потерянная» станция

Ранее планировалось, что северное продолжение линии будет включать три станции: «Магистраль 31», «Каменка» и «Коломяжская».

Однако в новых планах «Каменка» исчезла, а «Магистраль 31» сместилась ближе к территории, где должна была стоять «Каменка», пишет Фонтанка.

Жители района стали возмущаться. Они отмечают, что между станциями «Шуваловский проспект» и «Магистраль 31» — огромный участок длиной 2,7 километра, где нет метро.

В том числе в этом районе жилой комплекс «Чистое Небо» с более чем 100 тысячами жителей. Для таких плотных кварталов одной станции явно не хватает.

Как это влияет на людей?

Сейчас жители этой части Приморского района вынуждены пользоваться автобусами, и пассажиропоток на остановках вокруг Арцеуловской аллеи огромный.

Жители даже направили письма с просьбой пересмотреть расположение станций метро губернатору города и другим чиновникам. Однако настрой у петербуржцев пессимистичный.

«Да нарисуйте вы эту станцию обратно. Пусть люди успокоятся. Строить ее все равно в обозримом будущем не будут»;

«Все очень просто! ЖК почти распроданный проект. Когда продавали, говорили про метро в 10 мин ходьбы.

Сейчас это уже не нужно. Застройщику надо думать, как начать продавать квартиры в чистом поле за Каменкой», — пишут петербуржцы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
