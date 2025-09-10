«Строить ее все равно не будут»: куда пропала обещанная «Каменка» на фиолетовой линии петербургского метро

Фрунзенско-Приморская, или фиолетовая линия метро Санкт-Петербурга — одна из самых важных городских транспортных артерий. Она соединяет северо-западные районы города с центром и югом.
Именно здесь, в Приморском районе, сейчас разгорается дискуссия с планами нового строительства метро.
«Потерянная» станция
Ранее планировалось, что северное продолжение линии будет включать три станции: «Магистраль 31», «Каменка» и «Коломяжская».
Однако в новых планах «Каменка» исчезла, а «Магистраль 31» сместилась ближе к территории, где должна была стоять «Каменка», пишет Фонтанка.
Жители района стали возмущаться. Они отмечают, что между станциями «Шуваловский проспект» и «Магистраль 31» — огромный участок длиной 2,7 километра, где нет метро.
В том числе в этом районе жилой комплекс «Чистое Небо» с более чем 100 тысячами жителей. Для таких плотных кварталов одной станции явно не хватает.
Как это влияет на людей?
Сейчас жители этой части Приморского района вынуждены пользоваться автобусами, и пассажиропоток на остановках вокруг Арцеуловской аллеи огромный.
Жители даже направили письма с просьбой пересмотреть расположение станций метро губернатору города и другим чиновникам. Однако настрой у петербуржцев пессимистичный.
«Да нарисуйте вы эту станцию обратно. Пусть люди успокоятся. Строить ее все равно в обозримом будущем не будут»;
«Все очень просто! ЖК почти распроданный проект. Когда продавали, говорили про метро в 10 мин ходьбы.
Сейчас это уже не нужно. Застройщику надо думать, как начать продавать квартиры в чистом поле за Каменкой», — пишут петербуржцы.