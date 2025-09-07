Стюардесса поделилась секретом: джинсы и кроссовки не лучшая одежда для полета на самолете

Многие уверены, что шанс пересесть из эконома в бизнес-класс — чистая случайность. Но опытные бортпроводники утверждают: на самом деле многое зависит от внешнего вида пассажира.
Встречают по одежке, и в самолёте этот принцип работает особенно чётко.
Никаких джинсов и кроссовок
Главное правило — никакой повседневности. Джинсы, кроссовки и растянутые худи создают образ пассажира, который «своего места» не покинет.
По словам стюардесс, шансы на предложение оказаться в части борта для избранных возрастают, если выглядеть так, словно экономкласс для вас случайность. Для женщин — платье, строгие брюки, жакет; для мужчин — рубашка, чиносы или классические костюмные брюки.
Забудьте о спортивных штанах
Опрятность решает всё. Грязные леггинсы, нечищеная обувь, спортивные штаны и шлёпанцы сразу закрывают дорогу к кожаным креслам бизнес-класса.
Экипаж всегда выбирает тех, кто вписывается в образ их премиального салона: ухоженные, стильные, уверенные.
Элегантность работает во всем
Даже если пересесть в бизнес не получилось, это не значит, что остаётесь без бонусов. Очаровательным, вежливым и опрятным пассажирам стюардессы нередко предлагают блюда из бизнес-меню — просто потому, что симпатия и визуальное впечатление играют роль.