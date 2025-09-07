Городовой / Общество / Стюардесса поделилась секретом: джинсы и кроссовки не лучшая одежда для полета на самолете
Стюардесса поделилась секретом: джинсы и кроссовки не лучшая одежда для полета на самолете

Опубликовано: 7 сентября 2025 13:29
стюардесса
Стюардесса поделилась секретом: джинсы и кроссовки не лучшая одежда для полета на самолете
Фото: Городовой.ру

Есть правила, которым следуют опытные путешественники и проводницы.

Многие уверены, что шанс пересесть из эконома в бизнес-класс — чистая случайность. Но опытные бортпроводники утверждают: на самом деле многое зависит от внешнего вида пассажира.

Встречают по одежке, и в самолёте этот принцип работает особенно чётко.

Никаких джинсов и кроссовок

Главное правило — никакой повседневности. Джинсы, кроссовки и растянутые худи создают образ пассажира, который «своего места» не покинет.

По словам стюардесс, шансы на предложение оказаться в части борта для избранных возрастают, если выглядеть так, словно экономкласс для вас случайность. Для женщин — платье, строгие брюки, жакет; для мужчин — рубашка, чиносы или классические костюмные брюки.

Забудьте о спортивных штанах

Опрятность решает всё. Грязные леггинсы, нечищеная обувь, спортивные штаны и шлёпанцы сразу закрывают дорогу к кожаным креслам бизнес-класса.

Экипаж всегда выбирает тех, кто вписывается в образ их премиального салона: ухоженные, стильные, уверенные.

Элегантность работает во всем

Даже если пересесть в бизнес не получилось, это не значит, что остаётесь без бонусов. Очаровательным, вежливым и опрятным пассажирам стюардессы нередко предлагают блюда из бизнес-меню — просто потому, что симпатия и визуальное впечатление играют роль.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
