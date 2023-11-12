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Сумма за коммуналку снизится в разы: но рассчитывать на поблажку смогут не все

Сумма за коммуналку снизится в разы: но рассчитывать на поблажку смогут не все
В каких случаях можно потребовать перерасчет «платежки» за воду

За свои деньги придется побороться.

Жильцы имеют полное право потребовать снижения платы за коммуналку или возврата средств, если услуги ЖКХ оставляют желать лучшего. Платить за желтую воду из-под крана даже обидно. Но есть способ поставить на место виновников всех бед.

В беседе с порталом «Городовой» заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ-Контроль» Андрей Костянов посоветовал зафиксировать нарушение, составить акт о недобросовестном предоставлении услуги и попросить соседей его подписать. Заявление нужно отправить в исполнительную службу: чаще всего это управляющая компания. Они будут обязаны сделать перерасчет.

Сложнее всего доказать наличие неприятного запаха у воды. Тогда придется делать экспертизу и платить за нее кровно заработанные. Если никто не торопится предпринимать меры, то можно будет отправить жалобу в государственную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. А если в воде нашли опасные для жизни примеси, есть смысл дойти до прокуратуры.

«Будь я в такой ситуации, то сначала бы зафиксировал некачественную услугу, составил претензию, если качество не изменилось, повторил бы два–три раза, соответственно, подготовил бы все ответы и результаты, а потом бы установил систему фильтрации.

Затем через суд можно взыскать с исполнителя коммунальной услуги те расходы, которые пришлось понести», — поделился эксперт.

Источник фото: Изображение от wayhomestudio на Freepik

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12 ноября 2023 14:30
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