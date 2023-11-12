Сумма за коммуналку снизится в разы: но рассчитывать на поблажку смогут не все

Жильцы имеют полное право потребовать снижения платы за коммуналку или возврата средств, если услуги ЖКХ оставляют желать лучшего. Платить за желтую воду из-под крана даже обидно. Но есть способ поставить на место виновников всех бед.

В беседе с порталом «Городовой» заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ-Контроль» Андрей Костянов посоветовал зафиксировать нарушение, составить акт о недобросовестном предоставлении услуги и попросить соседей его подписать. Заявление нужно отправить в исполнительную службу: чаще всего это управляющая компания. Они будут обязаны сделать перерасчет.

Сложнее всего доказать наличие неприятного запаха у воды. Тогда придется делать экспертизу и платить за нее кровно заработанные. Если никто не торопится предпринимать меры, то можно будет отправить жалобу в государственную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. А если в воде нашли опасные для жизни примеси, есть смысл дойти до прокуратуры.

«Будь я в такой ситуации, то сначала бы зафиксировал некачественную услугу, составил претензию, если качество не изменилось, повторил бы два–три раза, соответственно, подготовил бы все ответы и результаты, а потом бы установил систему фильтрации. Затем через суд можно взыскать с исполнителя коммунальной услуги те расходы, которые пришлось понести», — поделился эксперт.

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