От математики до ИИ: в МГУ создают уникальный факультет гениев технологий

Опубликовано: 4 сентября 2025 09:01
МГУ
globallookpress/ Shatokhina Natalia; NEWS.ru

Ожидается, что конкурс на факультете будет очень высоким — скорее всего, одним из самых жестких в университете.

В Московском государственном университете имени Ломоносова объявили о создании факультета искусственного интеллекта. Первый набор студентов там стартует в 2026 году.

Что это за факультет?

Это не просто еще одна кафедра или курс, а полноценный факультет. Речь идет об Исследовательском центре по ИИ, Институте искусственного интеллекта и фонде «Интеллект», пишет hi-tech.mail.ru.

Какие возможности ждут студентов?

У студентов будет доступ к суперкомпьютеру МГУ-270 — одной из самых мощных машин в России, которая уже работает на полную мощность.

Учебная программа пока держится в секрете, но известно, что основной упор делается на машинное обучение, компьютерное зрение и освоение естественного языка.

Юлия Аликова
Общество
