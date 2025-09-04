От математики до ИИ: в МГУ создают уникальный факультет гениев технологий

В Московском государственном университете имени Ломоносова объявили о создании факультета искусственного интеллекта. Первый набор студентов там стартует в 2026 году.
Что это за факультет?
Это не просто еще одна кафедра или курс, а полноценный факультет. Речь идет об Исследовательском центре по ИИ, Институте искусственного интеллекта и фонде «Интеллект», пишет hi-tech.mail.ru.
Какие возможности ждут студентов?
У студентов будет доступ к суперкомпьютеру МГУ-270 — одной из самых мощных машин в России, которая уже работает на полную мощность.
Учебная программа пока держится в секрете, но известно, что основной упор делается на машинное обучение, компьютерное зрение и освоение естественного языка.