Свидание с Боярским или Эрмитаж за миллион: какие вип-экскурсии пользуются спросом в Петербурге

Эрмитаж запустил эксклюзивные экскурсии для состоятельных гостей стоимостью около миллиона рублей. «Экскурсия продлится два часа. Мы зайдем в Эрмитаж после закрытия. Никаких очередей, не будет и других посетителей. Только вы и шедевры. Хотите — хоть два часа у Рембрандта стойте, хотите — гуляйте», — пояснил менеджер туркомпании, на сайте которой было найдено приглашение. Ночная экскурсия для группы из 5–6 человек обойдется в 913 тысяч рублей, пишет КП.

Такие предложения доступны и в других музеях Санкт-Петербурга. Например, в Царском Селе за 150 тысяч рублей можно пройтись по пустым залам Екатерининского дворца и посетить мастер-класс по обработке янтаря.

«Когда люди слышат "ВИП-экскурсия", то думают, что им разрешат посидеть на императорском троне или что экскурсию проведет актер в костюме Петра Первого. Такое тоже есть, но это скорее китч, чем премиум», — поделился эксперт в сфере туризма.

Он добавил, что суть таких экскурсий в другом: важен комфорт и экономия времени. «Задача гида — сделать все так, чтобы не было никаких задержек: в музей — без очереди, оттуда — сразу в ресторан, где уже ждет столик». Экскурсии обычно проводят либо смотрители, либо научные сотрудники музея, способные дать развернутые ответы на любые вопросы. Некоторые обеспеченные туристы требуют организовать им прогулку с Михаилом Боярским или Александром Друзем. Судя по всему, и такое реально, но за баснословную плату.

Член правления Союза краеведов Петербурга Александр Чернега отметил, что такие услуги востребованы лишь у небольшой части туристов. Только 5% приезжих готовы отдать немалые деньги за необычные экскурсии. Как правило, спрос бывает в дни больших международных мероприятий в Северной столице.