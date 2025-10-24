Кошачий десант, паровозы и летающий француз: что произошло 24 октября в истории Петербурга

День 24 октября богат на важные и любопытные исторические события.

От указа императрицы Елизаветы о завозе котов до первых футбольных матчей и полетов на самолетах — эти даты раскрывают интересные страницы российской истории и культуры.

1745: коты против крыс в царских дворцах

Императрица Елизавета, боявшаяся крыс и мышей, издала «Указ о высылке ко двору котов»:

«…Сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к ловле мышей. И ежели кто имеет у себя таковых кладеных котов, оных объявить для скорейшего отправления в губернскую канцелярию».

Выбор Казани не случаен — наместник ханства утверждал, что у них водится особый вид котов-крысоловов, готовых на охоту в Петербурге.

Эти пушистые «борцы с грызунами» до сих пор живут в Эрмитаже, где им посвящен специальный день в календаре.

1836: первые упоминания о паровозах

Газета «Северная пчела» впервые ввела слово «паровоз», отличая их от пароходов:

«Немедленно по прибытии паровых машин, которые для отличия от водяных пароходов можно было назвать паровозами…».

Это ознаменовало новый этап развития транспорта, открыв эру железнодорожных перевозок в России.

1886: монумент Славы у Троицкого собора

24 октября (12 октября по старому стилю) состоялось торжественное открытие монумента Лейб-гвардии Измайловского полка — из 140 турецких трофейных пушек, работа Д. И. Гримма.

Монумент символизировал победы и честь империи, оставаясь важным историческим памятником.

1897: первый футбольный матч в России

На плацу Первого Кадетского корпуса встретились команды Василеостровского общества футболистов, в основном англичан, и Кружка любителей спорта «Спорт».

Матч закончился разгромом любителей — 6:0 в пользу василеостровцев. Это событие положило начало истории футбола в России.

1909: первый демонстрационный полет на самолете «Вуазен»

Француз Жорж Легань совершил первый полет на самолете «Вуазен» над Гатчинским военным полем.

Пролетев около полутора километров на высоте 10 метров, он открыл путь для российских авиапилотов, первые из которых поднялись в воздух в 1910 году — Михаил Ефимов на «Фарман-4».