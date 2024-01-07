Так майонез точно не принесет вреда: диетолог дал ценный совет по питанию

Вот как есть маойнез без вреда для оранизма

В период новогодних каникул многие люди налегают на салаты с майонезом. Чтобы продукт не причинил вреда здоровью и фигуре, стоит соблюдать одно правило. О нем рассказал диетолог Дмитрий Бобунов.

Эксперт отметил, что майонез в любом случае не особо полезен, если только вы не готовите его самостоятельно. Однако определенной нормы потребления продукта нет. Важно лишь придерживаться главного принципа.

«Новый год — это все-таки праздник, в который можно позволить себе практически все что угодно. Главное — потом вернуться к нормальному питанию. К сожалению, как показывает практика, 70% дней в году человек питается неправильно. Но если вы будете придерживаться здорового сбалансированного рациона, то майонезные салаты в новогодний вечер не принесут вреда», — подчеркнул специалист в беседе с порталом «Городовой».

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