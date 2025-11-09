Такое на лицо наносить нельзя: дерматолог объяснила, почему это популярное средство вредит женщинам Петербурга

Новости по теме

Приближают старение, а не молодят: эти ошибки в уходе за кожей совершают абсолютно все женщины

Перейти

Почему в Финляндии коляски всё чаще толкают папы: отцы уходят в декрет

Перейти

Петербург уходит под землю: у моста Александра Невского появится новый тоннель

Перейти

Год перемен для «Галереи»: в 2026-м торговый центр уходит на реновацию

Перейти

Почему мост Бетанкура называют «энергетически тяжелым»? Может, дело в страшном месте, куда уходят опоры

Перейти