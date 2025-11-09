Городовой / Общество / Такое на лицо наносить нельзя: дерматолог объяснила, почему это популярное средство вредит женщинам Петербурга
Такое на лицо наносить нельзя: дерматолог объяснила, почему это популярное средство вредит женщинам Петербурга

Опубликовано: 9 ноября 2025 21:30
дерматолог
Фото: Городовой.ру

К чему приводит «интенсивный уход».

Скрабы для лица до сих пор считают быстрым способом «обновиться» — и многие используют их регулярно, уверенные, что так делают кожу чище и свежее. Но дерматологи всё чаще предупреждают: от этого средства больше вреда, чем пользы.

Почему скрабы — плохая идея

По словам дерматолога Юлии Галлямовой, такие абразивные составы только кажутся эффективными. На деле кожа каждый день и так сталкивается с холодом, ветром, перепадами температур и городским воздухом. Добавлять к этому механическое трение — значит ещё сильнее травмировать защитный барьер.

В итоге появляются сухость, раздражение, шелушение, а при регулярном использовании — стойкая чувствительность, от которой потом сложно избавиться.

Чем очищать лицо правильно

Галлямова подчёркивает: для мягкого очищения существуют специальные средства — в первую очередь мицеллярная вода. Её частицы притягивают кожный жир и загрязнения, не разрушая гидролипидную мантию и не нарушая микробиом.

При этом важно выбирать именно тот продукт, который можно не смывать: водопроводная вода сама по себе действует как раздражитель, особенно на чувствительной коже.

Так что баночки со скрабами лучше убрать подальше — и заменить уход тем, что действительно работает бережно и безопасно.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
