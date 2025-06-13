Странные причуды гениев: мистика, голоса в голове, любовь к пожарам — что скрывали великие писатели

В каждом человеке есть свои странности — тараканы в голове, которые делают нас уникальными. Но у великих писателей — эти причуды порой выходят за рамки обычного понимания.

Их эксцентричные привычки и мистические переживания поражают и интригуют не меньше, чем их гениальные произведения. Давайте заглянем в необычный мир пяти великих мастеров слова.

Николай Гоголь — рекордсмен по странностям и мистике

Гоголь — человек загадочный и скрытный, был мастером мистификаций и обладал множеством фобий. Он не просто боялся незнакомцев: при их появлении сразу исчезал из компании.

Гоголь страдал ипохондрией — болезненной озабоченностью здоровьем, которую, казалось, даже наслаждался. Его письма полны выдуманных деталей, он с легкостью вводил в заблуждение близких, создавая вокруг себя атмосферу тайны.

Особенно известна его фобия быть похороненным заживо, после перенесенной малярии писатель составил завещание, требуя дождаться явных признаков разложения перед погребением.

С детства он слышал потусторонние голоса, а перед смертью уверял, что слышит зов смерти. Необычным для мужчины было и его хобби — вязание и шитье, благодаря которым он всегда был одет по последней моде, но скрывал это от окружающих.

Иван Крылов и его огненная страсть — любовь к пожарам

Иван Крылов обладал странной тягой к пожарам, при звуке пожарного набата он немедленно спешил к месту возгорания, иногда даже раньше огнеборцев.

Его хозяин квартиры, опасаясь за имущество, включил в договор пункт о выплате огромной суммы в случае пожара, на что Крылов ответил, приписав к сумме два нуля, шутливо признавая свою неспособность платить.

Кроме того, баснописец был настоящим обжорой и ходил всегда взлохмаченный и неряшливый. Однажды, прогуливаясь в загородной роще в чем мать родила, он был принят крестьянами за лешего и чуть не утоплен. К счастью, хозяин дома вовремя вмешался.

Марк Твен — никотиновый и кошачий фанат

Марк Твен начинал курить в восемь лет и до конца жизни выкуривал по 20–40 сигар в день — причем выбирал самые дешевые и вонючие.

Его кабинет всегда был окутан густым дымом, что делало невозможным разглядеть что-либо. Именно Твен сказал знаменитую фразу:

«Нет ничего проще, чем бросить курить. Уж я-то знаю, я проделывал это тысячу раз».

Но еще больше писатель любил кошек, у него одновременно жило до 19 питомцев, и каждый имел имя. Как пишет «Почитай мне перед сном», Твен считал, что без кошки дом — не дом, а лишь временное пристанище.

Лев Толстой — аскет и спортсмен в одном лице

Толстой верил, чтобы быть здоровым нравственно, надо встряхивать себя физически. Он ежедневно делал зарядку, занимался спортом: плавал, катался на коньках, скакал на лошади, играл в теннис. Более того, он сам выполнял тяжелую крестьянскую работу — рубил дрова, косил сено, пахал землю.

В зрелом возрасте Толстой стал убежденным вегетарианцем и аскетом, отказался от алкоголя и стремился к духовному очищению.

Его характер был непрост, он хотел отказаться от собственности и жить в бедности, что не поддержала жена. В 82 года писатель ушел из дома, чтобы провести последние дни в уединении, вскоре умерев.

Оноре де Бальзак — кофейный маньяк с сердечными проблемами

Бальзак был одержим кофе — он выпивал до 50 чашек крепкого турецкого черного кофе в день и мог не спать по 48 часов, работая над книгами.

Когда кофе не было, он жевал кофейные зерна. Такая мания привела к привыканию, писатель перестал чувствовать бодрящий эффект напитка.

Последствия были серьезными: боли в желудке, повышенное давление и расширение сердца. Передозировка кофеина стала одной из причин его смерти в возрасте чуть более пятидесяти лет.

Странности великих писателей — это не просто эксцентричность, а часть их уникального творческого мира. Мистика, необычные страхи, необычные хобби и мании — все это помогает понять глубже их личность и вдохновение, из которого рождались бессмертные произведения. Ведь, как говорил один мудрец, необычный человек необычен во всем, и это именно то, что делает гениев гениями.