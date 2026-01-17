Городовой / Город / Тайна петербургских улиц: горожане в 2025-м буквально оккупировали бесплатный Wi-Fi
Тайна петербургских улиц: горожане в 2025-м буквально оккупировали бесплатный Wi-Fi

Опубликовано: 17 января 2026 12:31
 Проверено редакцией
В течение 2025 года в Санкт-Петербурге отмечается значительный рост числа подключений к беспроводному интернету в общественных местах. Согласно последним данным, горожане стали выходить в интернет через публичные точки доступа на 170% чаще.

Общий объём трафика в муниципальных сетях города за 2025 год увеличился почти на половину за год. Количество интернет-сессий достигло 450 тысяч, что также свидетельствует о существенном росте интереса к этим возможностям.

Специалисты поясняют: ещё недавно зона действия подобных сетей в Санкт-Петербурге была невелика, однако в течение минувшего года её стали активно расширять. За тот же период общий объём переданных данных через эти подключения увеличился на 200% и составил 140 тысяч гигабайт.

В общей картине по стране доля трафика северной столицы не превысила 2,3%. Особенно заметно нарастили темпы передачи данных гостиницы, предприятия общепита, торговые объекты и небольшие кафе, включая пиццерии.

Среднее время одной сессии уменьшилось до 3–4 часов. Это может быть связано с тем, что гости города и жители подключаются к публичным сетям не на длительные периоды, а во время коротких визитов.

Автор:
Юлия Аликова
