Тайны Черной Невы: что скрывают 150 аномалий на дне Петербурга

Пять загадок, извлечённых из петербургских глубин.

Санкт-Петербург — это город, неразрывно связанный с водой. Его символ, величественная Нева, разрезает мегаполис, но мало кто задумывается о том, что сокрыто под её чёрными, часто непрозрачными водами.

Оказывается, дно реки хранит целый архив истории — от имперских парусников до боевых танков времён Великой Отечественной войны.

Водолазы Центра подводных исследований Русского географического общества за последние годы извлекли на свет объекты, которые лежали там столетиями, оставаясь никому не известными.

Под слоем ила: первая систематическая разведка

В 2019 году исследователи впервые решили подойти к акватории Невы системно. Это поразительно:

“Город существует более 320 лет, тысячи кораблей ходили по этой реке, но дно оставалось terra incognita, неизведённой землёй”.

Специалисты использовали многолучевой эхолот — мощнейший гидроакустический инструмент, способный проникать сквозь метры воды и ила.

Результаты сканирования превзошли все ожидания. На картах появились 150 аномалий — потенциальные объекты. Учёные быстро осознали: дно Невы — это настоящее кладбище судов. Около 80 из них — корабли различных эпох, типов и назначений.

Находка первая: парусник XIX века у Эрмитажа

В ноябре 2020 года произошло событие, которое окрестили сенсацией. Водолазы подняли со дна, прямо у стен Эрмитажа, деревянный корпус судна с адмиралтейским якорем. Это зрелище потрясло петербуржцев.

Судно предварительно датировали XIX веком. Самой интригующей деталью стала “находка — большой глиняный горшок”. Артефакт, который может многое рассказать о быте того времени, сейчас проходит радиоуглеродный анализ, чтобы точно определить век его затопления.

Существует версия, что судно могло быть раздавлено льдом — частое явление для Невы, где движение льда губило множество судов.

Находка вторая: баржа с таинственным грузом

Неподалёку от Меншиковского дворца обнаружили деревянную палубную баржу длиной 12 метров. Учёные отметили её необычную конструкцию — высокие, около полутора метров, борта.

Но под илом скрывался самый важный секрет:

“На этой барже нашли груз. Представьте: через столетия под слоем ила сохранились бронзовые иллюминаторы, металлические двери и латунные артиллерийские гильзы”.

Очевидно, баржа перевозила корабельные детали. Эта находка свидетельствует об активной коммерческой деятельности в XIX-XX веках — Нева служила “кровеносным сосудом города”.

Находка третья: драгоценные оклады без икон

В декабре 2022 года произошла находка с религиозным подтекстом. У Петровской набережной, рядом с крейсером «Аврора», из-под четырёхметрового слоя ила извлекли позолоченные и серебряные оклады икон.

На окладах виднелись “фрагменты древесины”, а датировка указывала на XIX век. Сами иконы, увы, были утрачены — вода уничтожила дерево и краску, оставив лишь драгоценную оправу.

Вопрос о том, как они оказались на дне, остаётся открытым — возможно, это потери времён революции или неудачная переправа.

Находка четвёртая: память о блокаде — танк КВ-1

В 2011 году Нева явила нечто совсем неожиданное для мирного дна — советский танк КВ-1, затонувший в 1941 году. Эта 50-тонная машина, по мнению историков, погибла во время экстренной переправы на понтоне.

“Ржавый, поднявшийся со дна после 70 лет, танк — это не просто металл, это память о войне”.

Находка стала мощным напоминанием о том, какую боль пережил город.

Находка пятая: советская тайна на глубине 6 метров

Самая свежая загадка появилась летом 2024 года. Неподалёку от «Медного всадника» обнаружили автомобиль «Москвич-403» выпуска начала 1960-х годов, лежащий на глубине всего 6 метров. Как советская машина оказалась в самом центре реки?

Несчастный случай или что-то более таинственное — эта “советская тайна” лишь добавляет мистики в историю города.

Опасная работа в темноте

Поиски ведутся в экстремальных условиях. Нева отличается сильным течением, холодной водой и практически нулевой видимостью.

Водолазы работают “на ощупь”, часто вслепую. Каждое погружение — это риск, но учёные продолжают работать, стремясь прочесть историю, которую “вода, кажется, забрала с собой ответы”.

Главная мечта исследователей — найти следы кораблей эпохи Средневековья, времён легендарного торгового пути «из варяг в греки».

Гуляя по набережной, следует помнить: