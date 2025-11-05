Тайны Пажеского корпуса, кузницы элит Российской империи: чем запомнилось 5 ноября в истории Петербурга

Санкт-Петербург — город с богатейшей историей, где каждый день может быть отмечен значимым событием.

Пятое ноября — не исключение, ведь эта дата на протяжении веков была свидетелем как суровых испытаний, так и выдающихся достижений, оставивших свой след в летописи Северной столицы.

1721 год: невские воды и повеление царя

Пятое ноября 1721 года запомнилось петербуржцам как день очередного разрушительного наводнения. Нева вышла из берегов, затопив город и нанеся убытки в семь миллионов рублей.

Этот природный катаклизм имел серьезные последствия:

«После этого наводнения был издан специальный указ, который читался в городе на всех перекрестках под барабанный бой: «Как только вода начинает прибывать, то весь рогатый скот и лошадей отсылать в лес»».

Эта мера была направлена на минимизацию ущерба и спасение ценного имущества.

1759 год: рождение элитного учебного заведения

Ровно 260 лет назад, 5 ноября 1759 года, в Санкт-Петербурге был учрежден Пажеский корпус.

Это привилегированное учебное заведение, изначально готовившее пажей царского двора, в 1802 году было преобразовано в военно-учебное, выпускниками которого стали выдающиеся личности.

«Из его стен вышли Александр Радищев, Павел Пестель, Петр Кропоткин».

Корпус просуществовал до 1918 года, а его традиции продолжает Суворовское военное училище, расположенное в том же здании.

1934 год: «Чапаев» и кинематографический фурор

В 1934 году, 5 ноября, кинотеатр «Титан» стал свидетелем премьеры фильма «Чапаев», снятого легендарными братьями Васильевыми.

Невероятно, но рекламные плакаты к фильму не успели подготовить из-за сжатых сроков съемок и монтажа, которые заняли всего две недели. Афиши были нарисованы вручную.

Несмотря на это, фильм произвел настоящий фурор, став одним из самых популярных в истории советского кино. В Ленинграде «Чапаев» шел ежедневно в течение двух лет в кинотеатре «Сатурн».

1965 год: торжественное открытие моста Александра Невского

5 ноября 1965 года в Ленинграде состоялось торжественное открытие моста Александра Невского. Это событие стало важной вехой в развитии транспортной инфраструктуры города, соединив правобережные районы с центром.

Уникальность конструкции заключалась в использовании железобетонных оболочек для речных опор, зарытых на 35-метровую глубину, и вантовой системы с приборами для регулирования натяжения в зависимости от погодных условий.

1965 год: рождение «Дворца новорожденных»

В тот же день, 5 ноября 1965 года, на улице Петра Лаврова (Фурштатская) открылся Дворец новорожденных «Малютка». Это учреждение стало символом заботы о самых юных жителях города, предоставляя им уход и внимание в первые дни жизни.

Пятое ноября — это день, когда история Петербурга демонстрирует свою многогранность: от борьбы со стихией до торжественного открытия мостов, от рождения великих фильмов до основания важных учреждений.

Каждое из этих событий — неотъемлемая часть неповторимого облика Северной столицы.