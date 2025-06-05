От Николая I до наших дней: как Пулковская обсерватория стала гордостью России и объектом Всемирного наследия

Главная Пулковская астрономическая обсерватория, расположенная на Пулковском холме, является основной архитектурно-ландшафтной доминантой всей южной части Санкт-Петербурга.

Пулковский холм высотой 75 м над уровнем моря — наиболее высокий из гряды холмов, образующих береговую линию древнего Балтийского моря. Он расположен в 19 км строго на юг от центра Санкт-Петербурга.

Указ Николая I и проект Брюллова: Рождение «астрономической столицы мира»

Пулковская обсерватория создана по Указу Императора Николая I. Архитектурный проект был разработан А.П. Брюлловым в стиле русского классицизма. 3(21) июля 1835 года прошла церемония закладки обсерватории в присутствии Государя Императора.

Ее торжественное открытие состоялось 7(19) августа 1839 года в присутствии всех астрономов России, специально приглашенных по этому случаю в Санкт-Петербург. Первым директором Пулковской обсерватории был академик В.Я. Струве, выдающийся российский астроном и геодезист.

Выдающиеся исследования и всемирное признание

Под руководством В.Я. Струве и при непосредственном участии российская астрономия вышла на самые передовые рубежи уже в первые десятилетия своей деятельности.

Стали издаваться знаменитые высокоточные пулковские каталоги звезд и развернулись широкие исследования по всем направлениям астрономии. Известный американский астроном Б. Гулд назвал Пулковскую обсерваторию «астрономической столицей мира».

Мировую известность и всеобщее признание обсерватория получила благодаря своим выдающимся работам в различных областях астрономии и астрономическим наблюдениям исключительно высокой точности, благодаря тщательно продуманной организации наблюдений и постоянному совершенствованию методов астрономии.

Как пишет kuda-spb.ru, Пулковская астрономическая школа характеризуется сочетанием «искусства наблюдения» с «наукой наблюдения».

Трижды в огне: Героическая история обсерватории

Трижды за годы своего существования Пулково было ареной ожесточенных кровопролитных боев: в ноябре 1917 г., в октябре 1919 г. и в 1941–1945 гг.

Разрушенная практически полностью в годы войны, Пулковская обсерватория была восстановлена под руководством выдающегося архитектора А.В. Щусева по архивным проектам А.П. Брюллова.

Современность и наследие: Пулково сегодня

В настоящее время Пулковская обсерватория — не только памятник Российской науки, а современный интенсивно развивающийся научный институт.

Научная деятельность Обсерватории охватывает практически все направления фундаментальных исследований современной астрономии. ГАО РАН является уникальным учреждением по своей многопрофильности не только в России, но и в мире. Через центр Главного здания обсерватории проходит Пулковский меридиан.

В 1990 году Обсерватория номинирована в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО и включена в перечень охраняемых объектов как «Ансамбль Пулковской обсерватории». Там регулярно проходят экскурсии.