Тайский педикюр делаю всего за 15 минут: беру соль, молоко и кокос — пятки становятся мягкими, как у младенца

Смягчаем пятки с помощью тайского педикюра

Когда речь заходит о тайском педикюре, то сразу возникает ощущение, что это очень дорого. Но процедуру можно провести и дома за 15 минут. Косметика и аппараты не нужны, ведь достаточно соли, кокосовой шелухи и масел. Ноги станут мягкими, нежными и ухоженными.

Готовим кокосовый скраб

Основой скраба является шелуха кокоса. Ее можно найти на маркетплейсах, а также собрать с настоящих кокосов и перемолоть до порошка.

Шелуху нужно залить кипятком на 30 минут, что сделает ее более мягкой. После этого потребуется слить воду, добавить две столовые ложки обычного молока. Консистенция готового скраба должна напоминать густую сметану.

После этого можно приступать к спа-процедуре. Наберите теплую воду в таз, на каждый литр воды потребуется 1 столовая ложка морской соли и 2 капли любого эфирного масла. Опустите ноги в ванночку, распаривайте ноги в течение 15 минут. Масла расслабляют, а соль снимает с ног усталость.

Массаж скрабом

Далее нанесите кокосовый скраб на ноги, начните делать массаж круговыми движениями. Шелуха является мягким абразивом, удаляет ороговевший слой кожи. Смойте скраб водой.

После этого возьмите апельсиновую палочку, отодвиньте кутикулу и подпилите ногтевую пластину. Остается только нанести любимый увлажняющий крем и надеть носки, сообщает "Киноафиша".

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова делает тайский педикюр осенью и зимой, когда кожа становится особенно сухой и грубой. В кокосовый скраб она также добавляет немного сахара, что делает абразивный эффект еще более эффективным.

Фото: Сгенерировано ИИ

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