Современные Пушкины: кто они — бизнесмены, поэты или просто люди с известной фамилией

Александр Сергеевич Пушкин — имя, которое известно каждому россиянину.

Но что делают Александры Пушкины в современной России? Пишут ли они стихи или занимаются бизнесом?

Как выяснилось, среди них есть немало предпринимателей, выбравших самые разные сферы деятельности.

Двенадцать тезок великого поэта занимаются бизнесом в России

Двенадцать полных тезок Александра Сергеевича Пушкина занимаются бизнесом в России, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Эти современные Пушкины живут в разных уголках страны — от Донецкой Народной Республики до Алтайского края.

Занимаются они самыми различными видами бизнеса, например, ремонтом садового оборудования, производством лифтов, прокатом спорттоваров, торговлей напитками. Это разнообразие показывает, что тезки великого поэта находят себя в самых неожиданных областях.

География бизнеса: от Москвы и Петербурга до отдаленных регионов

В списке предпринимателей с фамилией Пушкин — жители ДНР, Хакасии, Астраханской, Рязанской, Ивановской, Томской, Волгоградской, Тульской и Московской областей, а также Алтайского края, Москвы и Петербурга.

Всего же реестр индивидуальных предпринимателей насчитывает 76 ИП, которые открыли полные тезки Пушкина, большая часть закрылась по желанию самих бизнесменов.

Эта статистика говорит о том, что бизнес — это не всегда просто, даже для тех, кто носит такое звучное имя. Современные Александры Пушкины — это обычные люди, которые живут своей жизнью, работают, занимаются бизнесом и вносят свой вклад в развитие России. А о поэзии, может, и думают, но в свободное от работы время.