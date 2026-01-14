Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную

Традиционный Смольный институт с его идеалом «благородной девицы» для светского брака уже не отвечал запросам времени.
В городе росла армия незамужних женщин из обедневших дворянских семей, дочерей чиновников и разночинцев, которым нужно было не просто «образование», а профессия, дающая кусок хлеба и независимость.
Ответом стали Высшие женские (Бестужевские) курсы, открытые в 1878 году. Их история — лучшая иллюстрация борьбы за просвещение.
Курсы не давали государственного диплома, обучение было платным, а выпускницы официально считались «лицами с высшим образованием», но не имели прав на госслужбу. Несмотря на это, они стали магнитoм для тысяч.
Лекции читали светила науки: Менделеев, Сеченов, Ключевский.
Слушательницы курсов в скромных тёмных платьях, с тетрадками под мышкой, стали неотъемлемой частью пейзажа Васильевского острова. Они породили новый социальный тип — «курсистку», символ самостоятельности, а в глазах консерваторов — опасной вольности.
Параллельно развивалась сеть женских гимназий (например, знаменитая гимназия княгини Оболенской) и профессиональных училищ — медицинских, педагогических, акушерских.
Выпускницы становились учительницами, сёстрами милосердия, телеграфистками. Они заполнили конторы, банки, аптеки, больницы и, что самое важное, школы.
Женщина-учитель в начальной школе стала массовой фигурой, формирующей уже следующее поколение петербуржцев.
Таким образом, борьба за женское образование была не просто спором о правах — она меняла демографическую и профессиональную карту города, создавая первый в России массовый слой образованных, работающих женщин.