Тише едешь — дороже выйдет: бензин в Петербурге подорожал на 7% с начала года

К осени этого года стоимость автомобильного топлива в Петербурге выросла на 7 процентов по сравнению с началом года, в Ленинградской области увеличение оказалось ещё более заметным — почти 9 процентов, сообщает «Деловой Петербург».

По сведениям Петростата, в городе сильнее всего подорожал бензин марки АИ-92 — его цена поднялась на 7,2 процента и в сентябре составила 59,79 рубля за литр.

Бензин АИ-95 за тот же период стал дороже на 6,9 процента, увеличившись до 65,07 рубля, а дизельное топливо выросло в цене на 3,5 процента, до 72,17 рубля за литр.

В Ленинградской области динамика оказалась ещё выразительнее. Литр топлива марки АИ-92 теперь стоит 60,29 рубля — рост составил 9,5 процента по сравнению с концом прошлого года.

Бензин АИ-95 повысился на 8,2 процента и достиг 64,82 рубля, дизельное топливо стало дороже на 4,7 процента (до 71,81 рубля за литр).

Специалисты из группы компаний "Автодом" отмечают, что увеличение стоимости бензина на 3–7 процентов за последние шесть месяцев соответствует тенденциям на рынке — оптовые цены растут быстрее розничных, что приводит к убыткам для независимых автозаправок и может вынудить их прекратить работу.

При этом повышение цен на бензин с января по сентябрь превысило инфляцию, но это не позволило покрыть рост издержек на содержание бизнеса.

Несмотря на эти сложности, городской комитет по энергетике считает ситуацию с поставками топлива в Петербурге устойчивой.

Власти города заявляют, что регулярно следят за запасами на нефтебазах и автозаправках. В администрации подчёркивают отсутствие какой-либо информации о сбоях или задержках с поставками нефтепродуктов.

