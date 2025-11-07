Только за 31 день: петербуржцы купили свыше 10 тысяч новых автомобилей

В октябре текущего года количество новых легковых и легких коммерческих автомобилей, реализованных в Санкт-Петербурге, превысило 10 тысяч единиц.
Это уже третий случай за последние два года, когда месячный объём продаж преодолел отметку в 10 000 машин. Автоэксперт Денис Гаврилов сообщил об этом в своём телеграм-канале.
Так, за прошедший октябрь в городе было продано 10 409 автомобилей, что на 32 процента больше по сравнению с сентябрьскими результатами.
Отметить планку в 10 тысяч автомобилей за месяц в этом году удалось впервые, тогда как в прошлом году подобные показатели были зафиксированы в сентябре и октябре.
Несмотря на это, если сравнивать с октябрём 2024 года, нынешние объемы реализации новых машин сократились на 3 процента.
За первые десять месяцев этого года в Санкт-Петербурге продано в общей сложности 67 087 автомобилей этого сегмента. Это на 21 процент ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Покупательская активность на местном авторынке остаётся ниже прошлогодних уровней.
Ранее стало известно, что действие пониженного утилизационного сбора будет продлено для большей части отечественных транспортных средств. Такое решение принято для поддержки производства автомобилей в стране.