Топ-3 курорта, на которых отдыхают турки и египтяне: вместо Анталии и Шарм-эль-Шейха

Большинство российских туристов в отпуск летят либо в Турцию, либо в Египет. Такой отдых получается вполне бюджетным, а известная всем система «все включено» делает курорт еще более привлекательным. И пока наши соотечественники отдыхают в Анталии или Шарм-эль-Шейхе, местные уезжают совсем в другие места.

Здесь не всегда встречается то же обилие клубов и развлечений, зато всегда тихо, спокойно и очень чисто. Вот три места, о которых большинство туристов даже не знают. Возьмите на заметку, если устали от шумного отдыха.

Турция: Кушадасы

Этот курорт на Эгейском море имеет протяженные пляжи, живописную бухту, запутанные улочки и рынки с обилием всяких вкусностей. Среди туристов место не особо популярно, потому что сезон здесь начинается аж на месяц позже. А вот местные очень ценят окрестности этого города за спокойствие, чистоту и минеральные источники.

Здесь каждый сможет найти себе развлечение по душе: в Кушадасы можно отправиться на шопинг, заняться дайвингом, повеселиться в аквапарке или на дискотеке, а можно просто понежиться на теплом чистом песке у воды.

Сперва курорт может показаться очень пафосным, из-за большого количества круизных лайнеров, но это обусловлено тем, что город является удобной отправной точкой для осмотра великих городов античности, таких как Эфес, Приена и Милет. На деле же курорт очень демократичный.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Турция: Олюдениз

Этот поселок окружен горами, а находится он на стыке двух морей, в 15 километрах от Фетхие. Это невероятно живописное место, которое славится лагуной, надежно защищенной от открытого моря длинной песчаной косой. Здесь почти не бывает ветра, пляж не вытоптан туристами, а в отелях практически не встретить иностранцев.

К тому же, Олюдениз объявлен национальным парком. А это значит, что вытоптать место никому не дадут. Оно так и останется тихим и спокойным, сохраняющим всю красоту дикой природы.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Египет: Мерса-Матрух

Этот курорт находится в 240 километрах от Александрии. Поскольку большую часть отдыхающих тут составляют исключительно египтяне, то здесь преимущественно местная кухня и совсем нет развлечений, кроме идеально чистых пляжей и кристально чистой воды. Так что это место отлично подойдет тем, кто устал от отдыха в формате ол-инклюзив и хочет максимально проникнуться местной природой.

Поблизости есть небольшая бухта, в которой, согласно легенде, частенько отдыхала сама Клеопатра. А еще есть небольшой аэропорт, куда летают местные авиалинии. Из туристов здесь можно встретить, как правило, только итальянцев, пишет портал «‎Тонкости туризма».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru