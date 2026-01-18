Забудьте про новые станции в Петербурге: вместо них интернет дарит нам ежей

В последние месяцы социальные сети охватила волна вирусного контента, и одним из самых неожиданных героев этой цифровой эпидемии стали колючие пассажиры петербургского метрополитена.

Ролики с “поющими ежами”, утверждающими, что они находятся на той или иной станции, стремительно набирают просмотры, переваливая за миллионы.

Колючие артисты и их хит-станция

На аккаунте, выкладывающем эти ролики, можно увидеть десятки видео, где ежики “исполняют” свои песни прямо на станциях петербургской подземки.

Суть их “творчества” проста и запоминающаяся: животные поют и называют станцию, на которой находятся, используя сленговое слово «топ».

Это слово, по сути, означает «круто», «лучшее» или «на высшем уровне». Один ролик собрал ровно миллион просмотров, а другой едва отстал — более 930 тысяч.

Однако внимательный зритель быстро улавливает нестыковки, что наводит на очевидный вывод.

“Легко заметить «руку» ИИ”, — отмечают наблюдатели, подразумевая, что колючие пассажиры являются продуктом искусственного интеллекта.

Сами видео, несмотря на их вирусный успех, несут в себе элемент, вызывающий недовольство у истинных ценителей города.

Абстрактные станции и мотивы нейросети

Эти колючие пассажиры — чистое ИИ-творчество, но именно их “путешествия” по метро вызвали неоднозначную реакцию. Настоящие петербуржцы, привыкшие к уникальной архитектуре своих станций, остались недовольны.

Основная претензия заключается в том, что станции прорисованы слишком абстрактно и подозрительно напоминают московские аналоги, несмотря на наличие узнаваемых элементов. Например, “узнаваемые колонны на Автово, например, есть”.

Реакция интернет-сообщества отразила этот диссонанс между вирусной популярностью и местной привязанностью. Комментарии пестрят недоумением и критикой:

“Намёк на то что пассажирам надо ежовые шубы?”, — иронично вопрошают горожане.

Другие более прямолинейны:

“И в чем суть? Чушь какая-то”.

“Кринжатина!”

“Вот нефиг делать людям”.

Фантазия против реальности

Некоторые пользователи видят в этом тренде предвестие новых странностей в сфере транспорта и услуг.

“Из автобусов будут видимо зайцы выпрыгивать и петь”, — пишут они, доводя абсурдность идеи до логического конца.

Общая претензия сводится к искажению реальности:

“Все вымышленное, одна фантастика. Станции метро не похожи сами на себя, да и вагоны метро у нас другие”.

На фоне реальных проблем города, таких как необходимость строительства новых станций, появление ИИ-ежей воспринимается как отвлекающий маневр. Звучит горькое замечание:

“вместо новых станций интернетных вам ежей”.

Таким образом, вирусное видео, созданное нейросетью, стало не просто забавным роликом, но и поводом для дискуссии о подлинности городского образа в эпоху цифрового творчества.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.