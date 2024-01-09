Тот самый соус, которым поливали котлеты в СССР: рецепт — больше не тайна

Как приготовить подливу для котлет из СССР

В сочетании с пюре или макаронами получится незабываемо.

Котлеты в советских столовых практически всегда были покрыты нежным оранжевым соусом, благодаря которому вкус блюда становился незабываемым. С помощью чудо-подливки получалось улучшить даже немного неудавшиеся изделия. К счастью, рецепт сохранился до наших времен.

Вам понадобятся:

растительное масло — 1 ст. л.,

сливочное масло — 1 ст. л.,

мука — 1 ст. л.,

томатная паста — 1 ст. л.,

сахар — 1 ст. л.,

вода — 500 мл,

соль и перец по вкусу.

Разогрейте на сковороде растительное масло и бросьте кубик сливочного. Обжарьте муку до золотистости, а затем добавьте томатную пасту. Постоянно помешивайте заготовку, чтобы не пригорела. В конце засыпьте сахар, соль и перец. Залейте воду, подключив к работе венчик, иначе появятся комочки. Варите до загустения, пишет Telegram-канал «Ленивые рецепты».

Источник фото: Скриншот "Готовим с Ириной Хлебниковой" / YouTube