Петербург глазами урбаниста: 5 самых безлюдных станций метро, которые можно было не строить

Метрополитен — один из ключевых элементов транспортной системы любого мегаполиса. Но даже в развитых системах бывают неудачные проекты. В Петербурге, где метро находится лишь в 13 из 18 районов, есть станции, вызывающие вопросы у урбанистов.

Бухарестская: промзона, кладбище и надежды на ТРЦ

Станция пилонного типа, открывшаяся в 2012 году, имеет выход, встроенный в ТРЦ «Континент». Вокруг станции преобладает промзона, а также кладбище. Основные пассажиры — учащиеся близлежащего транспортного колледжа и университета профсоюзов, а также посетители ТРЦ «Рио». Из жилого фонда в пешей доступности имеются лишь кварталы 1 и 2 станции Волковская, попадающие под реновацию.

Как пишет «Уголок урбаниста», низкая загрузка станции обусловлена, в первую очередь, ее расположением в малолюдном районе.

Обухово: пересадка на электрички, которая не спасает ситуацию

Односводчатая станция, открытая в 1981 году, находится у КАДа посреди промзоны, кладбищ и садоводств, но имеет пересадку на электрички Октябрьской ж/д. Однако на соседней станции Рыбацкое есть более удобная пересадка метро — ж/д, поэтому особого притока пассажиров не дает.

К метро с двух сторон от ж/д подходят 2 редко ходящих автобусных маршрута. По Запорожской ул. есть жилая застройка злачного района Троицкое поле с устаревшим пятиэтажных жилым фондом и обилием мигрантов, однако ближайшие общежития и многоэтажки начинаются примерно в 700 метрах от вестибюля метро.

Шушары: далеко от Шушар и мало пассажиров

Конечная наземная станция с выездом в депо, открывшая свои двери в 2019 году, была построена за КАДом в малоосвоенном районе вдали от жилой застройки, где сейчас помимо пустырей есть лишь несколько сейчас закрытых автозаводов и ТЭЦ.

В настоящее время станцией пользуются разве что жители отдаленного города Колпино для пересадки на подземку. Название станции часто вводит в заблуждение, поскольку она находится в 3 км от пос. Шушары, который в последние годы стал центром активной жилой застройки.

Волковская: кладбище, промзона и «немецкие коттеджи»

Станция открылась в 2008 году, и до 2012 года была южной конечной на линии. Она расположена по соседству с уже названной Бухарестской в еще более глухой промзоне у огромного Волковского кладбища и непассажирской ж/д линии. В пешей доступности от нее есть лишь маленький жилой квартал с послевоенными «немецкими коттеджами», а также небольшой ТЦ «Радиус».

Этим и объясняется столь низкая популярность станции. На дальнюю перспективу запланировано строительство у станции пересадочного узла на электрички Октябрьской ж/д с электрификацией и реконструкцией товарной ж/д линии, что могло бы увеличить популярность станции.

Зенит: станция у стадиона, которая не всегда оправдывает ожидания

Станция, построенная на намывной территории и открытая в 2018 году к Чемпионату мира по футболу, за свою недолгую историю уже успела поменять название с Новокрестовской на нынешнее. Несмотря на близость к стадиону «Газпром Арена», загрузка станции сильно зависит от проведения мероприятий.

Расположение станций метро должно учитывать не только технические возможности, но и транспортную потребность населения.