Городовой / Город / Тринадцать лет тянули 18 миллионов: петербургскую банду аферистов ждёт суд
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Первый звонок — и сразу на рельсы: в Невском районе открыли ГЭТ‑класс для будущих работников городского транспорта Город
Странный металлический диск из прошлого: что это за предмет, который лежал на каждой советской кухне Общество
В Петербурге арестован предприниматель: в строительстве он возводил не дома, а схемы — дело о крупном мошенничестве Город
Если бы хоббиты жили в Петербурге — нашли место, где они пили бы кофе Город
Рекордная ловушка, спрятанная на виду: обнаружена самая большая паутина на планете Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Тринадцать лет тянули 18 миллионов: петербургскую банду аферистов ждёт суд

Опубликовано: 7 ноября 2025 12:00
Тринадцать лет тянули 18 миллионов: петербургскую банду аферистов ждёт суд
Тринадцать лет тянули 18 миллионов: петербургскую банду аферистов ждёт суд
Городовой ру

В Петербурге завершено расследование дела группы обвиняемых в мошенничестве, в отношении которых возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и коррупции.

В Санкт-Петербурге завершено расследование дела, в центре которого оказалась группа, обвиняемая в причастности к мошенничеству, преступлениям коррупционного характера и убийству.

Следователи установили, что участники этой группы с 2010 по 2023 годы присваивали доверие пенсионеров и людей, столкнувшихся с зависимостью.

Обвиняемые под различными предлогами убеждали жертв подписывать фиктивные долговые обязательства, а затем добивались судебных решений не в их пользу.

В результате подобных действий шестерым потерпевшим был нанесён ущерб, превышающий 18 миллионов рублей. После оформления документов мошенники обращались в суд против своих жертв, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следствие отмечает, что помимо этого члены группы становились посредниками при передаче взяток. Деньги передавались между желающими избежать уголовного преследования и руководством одного из подразделений полиции Московского района Санкт-Петербурга.

В отношении двух бывших сотрудников полиции ведётся отдельное разбирательство.

По обвинению в убийстве также проходит один из фигурантов. Он подозревается в том, что в 2010 году совершил преступление ради получения квартиры погибшего, страдавшего алкоголизмом.

Всех злоумышленников удалось задержать в августе прошлого года. Сейчас утверждённые обвинительные заключения переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в Санкт-Петербурге были задержаны трое человек по подозрению в незаконном получении наличных денежных средств.

По предварительным данным, участникам другой группы удалось противоправно получить около 290 миллионов рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью