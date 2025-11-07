Тринадцать лет тянули 18 миллионов: петербургскую банду аферистов ждёт суд

В Санкт-Петербурге завершено расследование дела, в центре которого оказалась группа, обвиняемая в причастности к мошенничеству, преступлениям коррупционного характера и убийству.

Следователи установили, что участники этой группы с 2010 по 2023 годы присваивали доверие пенсионеров и людей, столкнувшихся с зависимостью.

Обвиняемые под различными предлогами убеждали жертв подписывать фиктивные долговые обязательства, а затем добивались судебных решений не в их пользу.

В результате подобных действий шестерым потерпевшим был нанесён ущерб, превышающий 18 миллионов рублей. После оформления документов мошенники обращались в суд против своих жертв, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следствие отмечает, что помимо этого члены группы становились посредниками при передаче взяток. Деньги передавались между желающими избежать уголовного преследования и руководством одного из подразделений полиции Московского района Санкт-Петербурга.

В отношении двух бывших сотрудников полиции ведётся отдельное разбирательство.

По обвинению в убийстве также проходит один из фигурантов. Он подозревается в том, что в 2010 году совершил преступление ради получения квартиры погибшего, страдавшего алкоголизмом.

Всех злоумышленников удалось задержать в августе прошлого года. Сейчас утверждённые обвинительные заключения переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

