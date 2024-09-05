Долго оставалось незамеченным: в питерском йога-клубе нашли бездыханное тело мужчины

Вечером 4 сентября в йога-клубе на 2-м Муринском проспекте в Санкт-Петербурге была сделана жуткая находка. Там обнаружили тело мужчины, которое уже начало разлагаться. Труп лежал на коврике и был накрыт одеялом, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

По данным источника, погибшим оказался 34-летний житель Татарстана, который жил в Петербурге без регистрации. Ранее он был судим за преступление, связанное с наркотиками. В его сумке нашли подозрительный порошок бело-серого цвета, который отправили на экспертизу.

Предварительной причиной смерти считают передозировку запрещенными веществами. Тело мужчины доставили в морг для проведения точной экспертизы. Теперь следователи будут выяснять все обстоятельства трагедии.