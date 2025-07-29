Башня с 24-часовым циферблатом в Петербурге: уникальный хронометр Менделеева

Идея впервые в мире создать эталон времени принадлежит выдающемуся русскому ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву.
Он был основателем Главной палаты мер и весов (1892 год), где хранились первые международные эталоны длины и веса.
Для их максимальной точности и сохранности здание Палаты намеренно построили подальше от проезжей части, чтобы избежать любых колебаний почвы, способных повлиять на фундаментальные измерения.
Однако для создания и хранения эталона времени требовались особые условия.
По проекту самого Дмитрия Ивановича в 1902 году была построена специальная башня с круглым куполом.
В ней разместились астрономическая обсерватория и уникальная установка для определения ускорения свободного падения.
Все было продумано для максимально точного измерения и воспроизведения единицы времени — секунды.
Часовой механизм фирмы «Нейгер и сыновья»
Спустя три года, в 1905 году, в башне были установлены часы. Их изготовила по специальному заказу Менделеева немецкая фирма «Нейгер и сыновья».
Этот механизм отличался исключительной точностью и стал эталоном для всех остальных часов Санкт-Петербурга.
Особенностью башенных часов является наличие трех циферблатов, один из которых градуирован не двенадцатью, а двадцатью четырьмя часовыми делениями.
Эта уникальная черта сразу выделяет их среди обычных часов. Сигналы точного времени от этих часов при помощи специального устройства поступали на 12 часов, расположенных в лабораториях Главной палаты.
Позднее, после прокладки прямого бронированного кабеля, сигналы стали передаваться и на часы в других важных городских зданиях — под аркой Главного штаба, в здании Министерства финансов и даже на парадной лестнице Зимнего дворца.
«Время мастера» сегодня
Сегодня башенные часы уже не являются официальным государственным эталоном времени, но они по-прежнему демонстрируют высокую точность.
Если раньше их заводили вручную, то с 1960-х годов эта функция возложена на электрический привод.
Уникальные часы находятся на территории Всероссийского научно-исследовательского института метрологии им. Д. И. Менделеева по адресу: проспект Московский, 19.
К сожалению, редкий 24-часовой циферблат обращен в сторону закрытой территории института, что ограничивает возможность его увидеть свободно.
Однако есть способы прикоснуться к этой исторической реликвии.
Институт регулярно устраивает дни открытых дверей, в рамках которых можно попасть на территорию.
Также можно организовать экскурсию в музей ВНИИМ по предварительной договоренности, что позволит увидеть часы вблизи и узнать больше об их истории и работе.
Символ точности и наследия
Башня с 24-часовым циферблатом — это не просто техническое сооружение.
Это живое свидетельство истории российской науки, памяти о великом Дмитрии Менделееве и его вкладе в развитие метрологии.
Информационная табличка рядом с часами цитирует слова из Ветхого Завета: «Всему своё время, и время всякой вещи под небом: время разбрасывать камни и время собирать… и нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его».
Эти слова как нельзя лучше отражают суть работы с точным временем и ценность труда мастера.
Для тех, кто ценит историю науки и уникальные городские объекты, посещение башни — пусть и по особому случаю — станет возможностью прикоснуться к прошлому и увидеть, как создавался первый в мире эталон времени.
Адрес: проспект Московский, 19 (территория ВНИИМ им. Д. И. Менделеева).
Как увидеть: Во время дней открытых дверей ВНИИМ или по предварительной записи на экскурсию в музей института.