Башня с 24-часовым циферблатом в Петербурге: уникальный хронометр Менделеева

Башня с необычным, 24-часовым циферблатом расположена на территории Всероссийского научно-исследовательского института метрологии (ВНИИМ) им. Д. И. Менделеева.

Идея впервые в мире создать эталон времени принадлежит выдающемуся русскому ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву.

Он был основателем Главной палаты мер и весов (1892 год), где хранились первые международные эталоны длины и веса.

Для их максимальной точности и сохранности здание Палаты намеренно построили подальше от проезжей части, чтобы избежать любых колебаний почвы, способных повлиять на фундаментальные измерения.

Однако для создания и хранения эталона времени требовались особые условия.

По проекту самого Дмитрия Ивановича в 1902 году была построена специальная башня с круглым куполом.

В ней разместились астрономическая обсерватория и уникальная установка для определения ускорения свободного падения.

Все было продумано для максимально точного измерения и воспроизведения единицы времени — секунды.

Часовой механизм фирмы «Нейгер и сыновья»

Спустя три года, в 1905 году, в башне были установлены часы. Их изготовила по специальному заказу Менделеева немецкая фирма «Нейгер и сыновья».

Этот механизм отличался исключительной точностью и стал эталоном для всех остальных часов Санкт-Петербурга.

Особенностью башенных часов является наличие трех циферблатов, один из которых градуирован не двенадцатью, а двадцатью четырьмя часовыми делениями.

Эта уникальная черта сразу выделяет их среди обычных часов. Сигналы точного времени от этих часов при помощи специального устройства поступали на 12 часов, расположенных в лабораториях Главной палаты.

Позднее, после прокладки прямого бронированного кабеля, сигналы стали передаваться и на часы в других важных городских зданиях — под аркой Главного штаба, в здании Министерства финансов и даже на парадной лестнице Зимнего дворца.

«Время мастера» сегодня

Сегодня башенные часы уже не являются официальным государственным эталоном времени, но они по-прежнему демонстрируют высокую точность.

Если раньше их заводили вручную, то с 1960-х годов эта функция возложена на электрический привод.

Уникальные часы находятся на территории Всероссийского научно-исследовательского института метрологии им. Д. И. Менделеева по адресу: проспект Московский, 19.

К сожалению, редкий 24-часовой циферблат обращен в сторону закрытой территории института, что ограничивает возможность его увидеть свободно.

Однако есть способы прикоснуться к этой исторической реликвии.

Институт регулярно устраивает дни открытых дверей, в рамках которых можно попасть на территорию.

Также можно организовать экскурсию в музей ВНИИМ по предварительной договоренности, что позволит увидеть часы вблизи и узнать больше об их истории и работе.

Символ точности и наследия

Башня с 24-часовым циферблатом — это не просто техническое сооружение.

Это живое свидетельство истории российской науки, памяти о великом Дмитрии Менделееве и его вкладе в развитие метрологии.

Информационная табличка рядом с часами цитирует слова из Ветхого Завета: «Всему своё время, и время всякой вещи под небом: время разбрасывать камни и время собирать… и нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его».

Эти слова как нельзя лучше отражают суть работы с точным временем и ценность труда мастера.

Для тех, кто ценит историю науки и уникальные городские объекты, посещение башни — пусть и по особому случаю — станет возможностью прикоснуться к прошлому и увидеть, как создавался первый в мире эталон времени.

Адрес: проспект Московский, 19 (территория ВНИИМ им. Д. И. Менделеева).

Как увидеть: Во время дней открытых дверей ВНИИМ или по предварительной записи на экскурсию в музей института.