«Сказочный дворик» в Петербурге: где реальность встречается с волшебством

«Сказочный дворик», расположенный недалеко от станции метро «Проспект Большевиков» — это не просто детская площадка, а настоящий уголок волшебства, где оживают любимые персонажи сказок и где каждый шаг может привести на волшебную поляну, полную загадок и приключений.

«Сказочный дворик» находится по адресу: улица Джона Рида, дом 7, корпус 1.

Его расположение очень удобно — всего в пяти минутах ходьбы от станции метро «Проспект Большевиков».

Это делает его легкодоступным для жителей разных районов города и гостей, желающих увидеть необычные локации Петербурга.

Детская площадка с волшебным поворотом

По своей сути, это хорошо оборудованная детская площадка, где есть все необходимое для активного отдыха: можно «полазать», «покачаться» на качелях.

Но главное его отличие и изюминка — это плавный переход от стандартной игровой зоны к «поляне сказочных персонажей».

Именно здесь начинается настоящее волшебство.

Обитатели волшебной поляны

На этой уютной поляне посетителей поджидают скульптуры и арт-объекты, изображающие героев из разных сказок.

Один из самых примечательных обитателей — наблюдательная сова, которая «уселась на большом камне».

Ее присутствие создает атмосферу мудрости и таинственности, словно она охраняет вход в волшебный мир.

Камень с древней мудростью

Тот самый большой камень, на котором расположилась сова, не просто декоративный элемент. На нем высечена знакомая с детства фраза — классический указатель пути из русских былин и сказок: «Направо пойдешь — коня потеряешь. Налево пойдешь — себя потеряешь. Прямо пойдешь — в сказку попадешь».

Эта надпись не только добавляет аутентичности сказочной атмосфере, но и служит своеобразным интерактивным элементом, предлагая юным посетителям выбрать свой путь — и, конечно, направляя их прямо в сердце сказки.

Уголок радости и фантазии

«Сказочный дворик» на улице Джона Рида — это прекрасный пример того, как можно преобразить обычное городское пространство, наполнив его смыслом, красотой и возможностью для полета фантазии.

Это место, где дети могут не только весело провести время на свежем воздухе, но и погрузиться в мир любимых сказок, а взрослые — на мгновение вернуться в детство.

Посетить «Сказочный дворик» стоит, чтобы увидеть, как оживают сказочные персонажи, посидеть под взглядом мудрой совы и, конечно, сделать незабываемые фотографии в этом необычном уголке Петербурга.

Адрес: улица Джона Рида, 7, корпус 1.

Станция метро: «Проспект Большевиков» (5 минут пешком).