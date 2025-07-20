Доходный дом Палкина: от кувшинок на лестнице до мозаик во дворе

На оживленном Невском проспекте, среди вереницы зданий, стоит одно, которое стоит рассмотреть поближе. Это Доходный дом Палкина.

В самом центре Петербурга, на Невском проспекте, под номером 47, находится здание, которое притягивает взгляд своим элегантным фасадом в стиле модерн.

Это знаменитый Доходный дом Палкина, названный так по имени своего первого владельца — купца и известного петербургского трактирщика Павла Палкина.

Здание было построено по проекту одного из мастеров русского модерна, архитектора Александра Хренова, и стало ярким примером этого изящного и витиеватого стиля.

История и архитектура: шедевр Александра Хренова

Александр Хренов, признанный гений своего времени, создал не просто здание, а произведение искусства, в котором продумана каждая деталь.

Дом предназначался для сдачи в аренду, принося владельцу доход.

Как это было принято в доходных домах, на первых этажах размещались торговые учреждения, а верхние — занимали квартиры.

Однако, в отличие от стандартных построек, дом Палкина отличался роскошью и вниманием к декоративным элементам.

Особого внимания заслуживает парадная — входная часть здания, призванная поразить гостей. Здесь до наших дней сохранились удивительные детали интерьера:

Оригинальные витражи, наполняющие пространство цветным светом.

Кованые лестницы, украшенные изящным рисунком с изображением кувшинок — характерный мотив модерна, символизирующий красоту и текучесть форм.

Деревянные панно и лепной декор, дополняющие общее убранство и создающие атмосферу изысканности.

Сводчатые потолки, придающие парадной торжественный вид.

И даже оригинальная шахта лифта — свидетельство технических новшеств начала XX века.

Все эти элементы вместе создают неповторимый ансамбль, который позволяет окунуться в атмосферу петербургского модерна.

Неожиданный акцент во дворе: мозаичное панно

Пройдя через парадную или арку, попадаешь в двор-колодец. Обычно петербургские дворы-колодцы выглядят довольно сурово и аскетично.

Но двор Доходного дома Палкина хранит современный, яркий сюрприз. На одной из глухих стен дома расположена композиция из шести мозаичных панно.

Этот декор — современный.

Он был изготовлен в студии петербургской художницы Екатерины Огородниковой и выполнен из кусочков смальты — особого вида цветного стекла, которое используется для создания мозаик.

Яркие, живописные панно добавляют неожиданный красочный акцент в строгое пространство двора, оживляя его и привлекая внимание.

Интересный факт: кинотеатр «Титан»

История Доходного дома Палкина не ограничивается дореволюционным периодом. В советское время здание продолжало жить активной жизнью.

Одним из знаковых мест в доме был кинотеатр «Титан». Многие поколения петербуржцев (тогда еще ленинградцев) приходили сюда, чтобы посмотреть новинки кинопроката.

Этот факт добавляет еще один интересный штрих к биографии здания, связывая его с культурной и повседневной жизнью города в XX веке.

Доходный дом Палкина — это удивительная постройка, где переплетаются эпохи и стили.

Здесь можно увидеть роскошь русского модерна в парадной, найти современное искусство в неожиданном месте — дворе-колодце, и вспомнить о временах, когда здесь работал популярный кинотеатр. Это дом, который продолжает жить и рассказывать свои истории.