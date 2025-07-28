«Эйфелева башня» в Петербурге: неожиданный уголок Парижа на Петроградской

Санкт-Петербург — город, который никогда не перестает удивлять. За его величественными фасадами и в глубине уютных дворов порой скрываются самые неожиданные объекты.

«Эйфелева башня» — это не исторический памятник и не грандиозное сооружение, видимое издалека, но локальная достопримечательность, ставшая местом притяжения для романтиков, любителей необычных фотосессий и просто тех, кто ценит городской юмор и креативность.

Спрятанная в типичном петербургском дворе-колодце, она дарит ощущение маленького путешествия во Францию прямо посреди Северной столицы.

Парижский силуэт в петербургском дворе

Чтобы увидеть эту необычную «башню», нужно отправиться на Петроградскую сторону и свернуть во двор дома по адресу: улица Блохина, дом 2/7. Именно там, в окружении стандартных городских стен, внезапно вырастает знакомый каждому силуэт.

Это стальная конструкция, которая достаточно детально воспроизводит форму и ажурные элементы настоящей Эйфелевой башни, но, конечно, в гораздо меньшем масштабе.

Высота петербургской копии составляет примерно половину высоты окружающего ее здания, что делает ее заметной, но не подавляющей пространство двора.

Этот контраст — между монументальным символом мировой столицы и камерностью питерского двора — и создает особую атмосферу места.

История появления

Появление «Эйфелевой башни» в петербургском дворе — история не о государственном заказе или градостроительном плане, а об частной инициативе и маркетинговом ходе.

Башня была установлена в начале 2000-х годов местной компанией. Её целью было привлечь внимание к кафе, которое располагалось в этом дворе.

Идея оказалась удачной: необычный арт-объект быстро стал известен среди горожан и гостей Петербурга.

Он превратился из рекламной конструкции в самостоятельную, пусть и неофициальную, достопримечательность, полюбившуюся за свою оригинальность и символизм.

Символ романтики и популярная фотозона

Несмотря на свое скромное происхождение и размер, «Эйфелева башня» на Блохина приобрела особое значение для петербуржцев. Она стала своеобразным символом романтики и местом, куда приходят пары на свидания.

Здесь делают предложения руки и сердца, оставляют «замочки любви», просто гуляют, мечтая о Париже.

Благодаря своему необычному расположению и узнаваемому виду, башня стала и очень популярной фотозоной.

Фотографии на ее фоне позволяют создать иллюзию путешествия, не покидая город, и становятся ярким дополнением к традиционным петербургским снимкам.

Этот объект — живое доказательство того, что достопримечательность может быть создана из неожиданной идеи и народной любви.

Как найти свой «Париж» в Петербурге

«Эйфелева башня» находится по адресу: улица Блохина, дом 2/7, Санкт-Петербург.

Добраться до нее легко:

Ближайшая станция метро — «Горьковская». От нее нужно пройти по улице Блохина.

Рядом расположен известный Петропавловский собор и Петропавловская крепость — еще один ориентир.

Чтобы попасть к башне, необходимо зайти в арку дома № 2/7 и пройти в один из дворов. Не стесняйтесь спрашивать у местных жителей или ориентироваться по направлению, куда идут другие посетители с телефонами в руках.

«Эйфелева башня» на улице Блохина — это очаровательный пример того, как городское пространство может быть преображено благодаря креативной идее.

Это место, которое добавляет Петербургу еще одну грань — грань неожиданности, романтики и легкого безумия, делая его еще более любимым и уникальным.