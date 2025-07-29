Хрустальный дворец с финскими корнями: почему станция «Автово» так называется

Одна из самых красивых станций петербургского метро носит имя, происхождение которого до сих пор вызывает споры. Разбираемся в версиях — от древних финских легенд до военных команд.

Когда вы спускаетесь на станцию "Автово", первое, что поражает — это ее торжественный, почти дворцовый вид.

Колонны из литого стекла и мрамора, сверкающие люстры, лепнина — не зря ее называют "хрустальным дворцом".

Она была одной из первых восьми станций, открытых в Ленинграде в 1955 году.

Но за всей этой имперской роскошью скрывается простое, даже немного странное для слуха название — "Автово".

В отличие от "Пушкинской" или "Владимирской", оно не связано ни с великим поэтом, ни с центральным проспектом.

Станция названа по имени исторического района, а вот откуда взялось название самого района — это уже настоящий исторический детектив с несколькими версиями.

Версия №1: Финско-ижорская (самая романтичная)

Это самая популярная и, по мнению многих историков, наиболее правдоподобная версия.

Она уводит нас в те времена, когда на этих землях еще не было ни Петербурга, ни Российской империи. Здесь, на южном берегу Финского залива, жили ижорские и финские племена.

По этой теории, название происходит от финского слова "auta", что означает "помощь".

Легенда гласит, что дорога здесь была болотистой и труднопроходимой.

Когда у проезжающих купцов или крестьян в грязи застревала повозка, они кричали жителям ближайшей деревни: "Auta! Auta!" ("Помогите! Помогите!").

Со временем этот призыв о помощи мог закрепиться за самой деревней, которая на старых шведских картах XVII века обозначалась как Аутово или Ауттова. Русские, пришедшие сюда позже, просто адаптировали непривычное слово под свое произношение.

Версия №2: Немецкая (самая прагматичная)

В XVIII–XIX веках в окрестностях Петербурга было немало немецких колоний.

Императорская власть активно привлекала переселенцев из Германии для освоения земель.

Согласно этой гипотезе, название района могло произойти от одной из таких немецких сельскохозяйственных колоний или усадеб.

В немецком языке корень "auto" отсутствует, но название могло быть искажено с течением времени или происходить от фамилии владельца-немца.

Эта версия менее популярна, но имеет право на существование, учитывая пеструю национальную карту пригородов старого Петербурга.

Версия №3: Военная (самая фольклорная)

Эта версия больше похожа на городскую легенду, но она тоже имеет своих сторонников.

Рассказывают, что в XIX веке в этом районе располагались военные лагеря и проводились учения.

Во время маневров конной артиллерии якобы звучала команда, которую солдаты для краткости выкрикивали как "Авто-во!".

Что именно она означала — "автоматчики, вольно!" или что-то еще — легенда умалчивает.

Звучит забавно и по-военному четко, но серьезных исторических подтверждений у этой теории нет.

Скорее всего, это так называемая "народная этимология" — попытка объяснить непонятное слово через знакомые звуки.

Какая версия вероятнее?

Чтобы было проще разобраться, сведем все в одну таблицу.

Версия Источник названия Достоверность Финско-ижорская Финское слово "auta" (помощь) и название деревни Аутово Высокая. Подтверждается старыми картами и лингвистикой. Немецкая Название немецкой колонии или фамилия владельца Средняя. Исторически возможно, но прямых доказательств нет. Военная Команда на учениях Низкая. Похожа на городской фольклор, не имеет документальных подтверждений.

Сегодня, в 2025 году, большинство историков и краеведов склоняются к финской версии.

Она выглядит наиболее логичной и уходит корнями в глубокую, допетровскую историю этих мест.

Так что, когда в следующий раз окажетесь в хрустальных залах "Автово", знайте: вы стоите не просто на красивой станции метро, а на земле, чье имя, возможно, родилось из отчаянного крика о помощи, застрявшего в веках.