Компас на север: как «Вновьпроложенная» улица стала частичкой Финляндии

Это название, которое сегодня кажется сложным и чужим, для жителей имперского Петербурга было таким же понятным, как Московская или Киевская улица.

На Выборгской стороне есть улица, чьё имя звучит как загадка из старой карты — Гельсингфорсская. Для современного уха оно кажется громоздким и иностранным, но за ним скрывается простая географическая логика и целая глава из истории Российской империи.

Что такое Гельсингфорс?

Разгадка проста: Гельсингфорс — это старое, дореволюционное название Хельсинки, столицы современной Финляндии. В России это имя было в официальном употреблении вплоть до 1926 года.

До 1917 года Великое княжество Финляндское входило в состав Российской империи, а Гельсингфорс был одним из важнейших административных центров страны.

Поэтому для жителя XIX века это название было не более экзотичным, чем, например, Варшавская улица — еще один топоним, напоминающий о былых границах.

Логика карты

Почему в честь столицы Финляндии назвали улицу именно в Выборгском районе?

Ответ кроется в географии. Выборгская сторона — это исторические "северные ворота" Петербурга, отправная точка дорог, ведущих в сторону Выборга и дальше, в Финляндию.

Названия улиц в этой части города часто служили своеобразными указателями.

Так, Гельсингфорсская улица стала топонимическим компасом, указывающим направление на главный город соседнего княжества.

От хаоса к порядку

До 1859 года улица носила сухое и временное имя — Вновьпроложенная.

Это был типичный бюрократический ярлык для новых, еще не освоенных дорог.

Переименование в Гельсингфорсскую стало актом упорядочивания городского пространства.

Безликий проезд не просто получил красивое имя — он был вписан в общую имперскую карту, став частью системы "географических" названий, которые связывали столицу с другими важными городами империи.

Так временное и функциональное имя сменилось на постоянное и символическое, которое улица носит и по сей день.