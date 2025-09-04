Городовой / Город / Кронштадт: самостоятельная поездка по морским фортам
Кронштадт: самостоятельная поездка по морским фортам

Опубликовано: 4 сентября 2025 16:14
Кронштадт
Кронштадт: самостоятельная поездка по морским фортам
Городовой ру

Неповторимое приключение, которое подарит вам совершенно новый взгляд на историю и природу Петербурга.

Санкт-Петербург — город имперского величия и изящных каналов, но его истинная морская душа обитает не на парадных набережных Невы, а на острове Котлин, где расположен город-крепость Кронштадт.

Этот уникальный форпост, основанный Петром Великим, веками защищал морские подступы к Северной столице.

Сегодня Кронштадт открыт для посетителей, и, помимо центральных достопримечательностей, предлагает захватывающее приключение — самостоятельное исследование его знаменитых морских фортов.

Это не просто экскурсия, а погружение в историю морской мощи, инженерного гения и удивительной индустриальной эстетики, скрытой среди вод Финского залива.

Кронштадт: остров-крепость

Прежде чем отправиться к фортам, стоит уделить внимание самому Кронштадту. Город, соединенный с материком дамбой, обладает уникальной атмосферой.

Его центр — это величественный Морской Никольский собор, Якорная площадь, уютные улицы и скверы. Здесь чувствуется особый, морской дух, где каждый камень пропитан историей флота и великих открытий.

Прогулка по городу, посещение Музея истории Кронштадта и Петровского дока станут отличной прелюдией к знакомству с его морскими стражами.

Морские форты: каменные исполины на воде

Окружающие Кронштадт морские форты — это сложнейшая система оборонительных сооружений, построенная в разное время для защиты Санкт-Петербурга.

Среди них есть как массивные искусственные острова, так и укрепления на отмелях. Каждый форт имеет свою историю, свою архитектурную уникальность и свою легенду. Некоторые из них сохранились почти в первозданном виде, другие представляют собой живописные руины.

Основные форты, которые вы, вероятно, увидите:

  • Форт Константин: один из самых доступных и хорошо сохранившихся фортов. Расположен недалеко от дамбы, к нему можно доехать на машине. Здесь есть музей, пирс, смотровые площадки, а также прокат велосипедов. Это отличная отправная точка для знакомства с фортами и место, откуда часто отправляются водные экскурсии.

  • Форт Александр I («Чумный»): легендарный форт, построенный в форме овала. Получил свое прозвище из-за того, что в начале XX века здесь располагалась лаборатория по борьбе с чумой. Выглядит очень живописно и монументально, издалека напоминая затерянный город на воде.

  • Форт Кроншлот: Самый первый форт, основанный Петром Великим. Имеет ключевое стратегическое значение, так как находится на главном фарватере. Виден издалека.

  • Батарея «ДЕНА», форты «Граф Милютин», «Павел I»: другие укрепления, которые вы можете увидеть или к которым можно приблизиться в зависимости от выбранного маршрута. Многие из них являются необитаемыми руинами, предоставляющими уникальные возможности для фотосъемки и изучения индустриальной археологии.

Вызовы самостоятельного исследования: на чем и как?

Самостоятельная поездка по фортам означает не то, что вы сами будете грести на лодке (хотя при наличии собственного судна это возможно), а то, что вы организуете это путешествие без участия крупных туристических компаний.

Лучший способ — это договориться с местными частными лодочниками или небольшими экскурсионными бюро прямо в Кронштадте.

  • Как добраться до Кронштадта:

На автомобиле: самый удобный способ. Дорога проходит по защитной дамбе, откуда открываются потрясающие виды на Финский залив и сам Кронштадт. Есть много парковок.

На общественном транспорте: автобусы №101 от станции метро «Старая Деревня» или №101Э (экспресс) от станции метро «Беговая» доставляют прямо в Кронштадт.

  • Путешествие к фортам:

Причалы: в Кронштадте есть несколько причалов (например, у Петровской пристани или в районе форта Константин), откуда отправляются небольшие экскурсионные катера и частные лодки.

Выбор судна: это могут быть небольшие катера, моторные лодки или даже гидроциклы (для самых отчаянных). Договариваться о маршруте и цене лучше на месте. Цены зависят от продолжительности поездки, количества посещаемых фортов и размера группы. Не стесняйтесь торговаться!

Маршрут: вы можете самостоятельно выбрать, какие форты хотите увидеть ближе или обойти. Некоторые лодочники предлагают высадку на форте Константин, а в летний сезон (с учетом правил и безопасности) иногда возможна высадка на некоторых других фортах (например, на форте Обручев, который активно восстанавливается).

Особенности: поездка на маленькой лодке позволяет максимально близко подойти к стенам фортов, рассмотреть детали, которые не видны с больших экскурсионных судов. Это дает ощущение настоящего исследования.

Советы для исследователя

  • Обязательно проверьте прогноз. На заливе погода может меняться очень быстро. Даже в солнечный день на воде гораздо прохладнее и ветренее. Возьмите теплую, непродуваемую одежду и головной убор.

  • Если планируете высаживаться на форты, выбирайте удобную, крепкую обувь, не скользящую на мокрых поверхностях.

  • Возьмите с собой воду и легкий перекус, особенно если ваша поездка будет долгой.

  • Виды открываются потрясающие! Зарядите батареи и освободите место на карте памяти.

  • Убедитесь, что на лодке есть спасательные жилеты и она выглядит надежно. Согласуйте время возвращения и место встречи. Помните, что большинство фортов официально не приспособлены для посещения и могут быть опасны.

  • Уточните, на какие форты можно высаживаться, а какие находятся в ведении военных или являются заповедными. Нарушение правил может повлечь штрафы.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
