Лавка под открытым небом: история Москательного переулка в Петербурге

Забытое слово, которым когда-то называли мыло, щётки и помады, навсегда закрепилось в названии крошечного переулка у Апраксина двора.

В лабиринте улиц вокруг Апраксина двора есть место, чье название звучит для современного уха почти экзотически — Москательный переулок.

Это не просто топоним, а живое эхо старого купеческого Петербурга, напоминание о товарах, которые давно сменили и название, и упаковку.

Что такое "москатель"?

Чтобы понять историю переулка, нужно сначала расшифровать его имя.

Москательными товарами в дореволюционной России называли широкий спектр продукции, необходимой для быта и ухода за собой.

Это была своего рода бытовая химия и простая косметика того времени: мыло, щетки, гребни, помады, краски, клей и другие подобные мелочи.

Слово "москатель", вероятно, происходит от "мускуса" или "муската" — изначально так могли называть пряности и благовония, а позже категория расширилась до красок, клеев и химикатов.

Торговый проход, ставший улицей

Логично, что переулок с таким названием находится в самом сердце исторической торговли Петербурга. Расположенный между набережной канала Грибоедова и Банковским переулком, он примыкает к гигантскому торговому комплексу Апраксина двора.

Изначально Москательный переулок не был полноценной улицей.

Он возник как естественный, стихийный проход между торговыми рядами и лавками, где бойко торговали теми самыми москательными товарами.

Здесь всегда было шумно, людно и пахло мылом, краской и парфюмерией.

Со временем этот проход получил официальный статус и имя, которое точно отражало его торговую специализацию.

Сегодня в Москательном переулке уже не найти тех самых лавок.

Но его название — как старая вывеска, которую забыли снять.

Она до сих пор напоминает о шумной и ароматной жизни купеческого Петербурга, где даже самый маленький проход имел свое деловое, "товарное" предназначение.